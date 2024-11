PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS. Kaczyński zabrał głos

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, odrzucenie sprawozdania rocznego następuje w razie stwierdzenia wykorzystania przez partię polityczną środków z otrzymanej subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową. Na skutek poniedziałkowego odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS może stracić prawo do subwencji na trzy lata.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany we wtorek na sejmowym korytarzu przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek, czy partia będzie się odwoływać od decyzji PKW do Sądu Najwyższego.

- Oczywiście, że będziemy, ale Państwowa Komisja Wyborcza , dokładnie jej przedstawiciel, czyli pan ( Ryszard) Kalisz , stwierdził, że się nie będą liczyli z wyrokami sądów - odpowiedział. - My żyjemy w tej chwili w stanie kompletnej anarchii, takiej dyktaturo-anarchii - ocenił.

Szef PKW Sylwester Marciniak mówił w poniedziałek, że przysługuje prawo złożenia skargi na decyzję PKW do Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni. Dodał, że Sąd Najwyższy powinien w terminie 60 dni rozpoznać tę skargę.

Kalisz: PKW nie będzie uznawała jakichkolwiek orzeczeń osób, które nie są sędziami

Członek PKW Ryszard Kalisz mówił w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że na posiedzeniu PKW podjęła również "uchwałę" składającą się z trzech części. - Pierwsza to apel do organów władzy państwowej, w szczególności do Sejmu, aby jednak zakończyć chaos prawny, konstytucyjny, który mamy w Polsce związany z neosędziami. Druga część stanowi, że Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie uznawała jakichkolwiek orzeczeń osób, które nie są sędziami - mówił.