PKW do Hołowni: prosimy o podstawę prawną wniosków ws. mandatów Kamińskiego i Wąsika

Państwowa Komisja Wyborcza wysłała w środę zapytanie do marszałka Sejmu, czy podtrzymuje on swoje wnioski w sprawie wskazania kandydatów, którzy mogą objąć mandat po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Prosi również o wskazanie podstawy prawnej tych wniosków. - Pismo z odpowiedzią oczywiście wyślemy, ale nie wiem, ile jeszcze mamy czekać na ich decyzję - skomentował to zapytanie Szymon Hołownia.

Państwowa Komisja Wyborcza w środę przesłała marszałkowi Sejmu odpowiedzi na jego pisma w sprawie obsadzenia mandatów po posłach PiS Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Zgodnie z przepisami PKW musi wskazać kolejnych kandydatów, którzy startowali z tych samych list co Kamiński i Wąsik, i którzy otrzymali największą liczbę głosów. Dopiero wtedy marszałek Sejmu może uruchomić procedurę obsadzenia zwolnionych mandatów.

W treści odpowiedzi PKW zwróciła się do Hołowni z zapytaniem, czy ten podtrzymuje przesłane wcześniej wnioski o wskazanie osób, które mogą objąć mandaty po Kamińskim i Wąsiku. W przypadku odpowiedzi twierdzącej poprosiła go również o "wskazanie podstawy faktycznej i prawnej, na której (marszałek) opiera przedmiotowy wniosek, skoro postanowienia Sądu Najwyższego są sprzeczne". Pisząc o sprzeczności, PKW odniosła się do wydanych już po przesłaniu swoich wniosków przez marszałka Sejmu do PKW postanowień nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Hołownia odpowiada PKW

Pytany o pismo PKW, Szymon Hołownia zapewnił, że PKW otrzyma odpowiedzi na skierowane do niego zapytania. Zaznaczył, że nie prosił PKW "o inicjowanie procesu w sprawie pana Wąsika, prosiłem w sprawie pana Kamińskiego". - W sprawie Wąsika, wielokrotnie o tym mówiłem, zawiesiłem swoje inicjowanie tej procedury z jednej prostej przyczyny: najpierw muszę zrozumieć, co się stało w Sądzie Najwyższym, kto komu ukradł akta, kto, gdzie i co wyniósł - powiedział marszałek Sejmu.

- Jeśli chodzi o sprawę pana Kamińskiego, to w tej chwili przygotowujemy odpowiedź na pismo PKW - poinformował. Zrelacjonował, że przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zwraca uwagę na sprzeczne orzeczenia SN w sprawie Kamińskiego i pyta, dlaczego powinno się wybrać określone z tych orzeczeń. - To ja mu napiszę, dlaczego powinno się wybrać to orzeczenie, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, i będzie tam cała podstawa prawna - zapewnił marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia dodał, że wierzy, iż przewodniczący Marciniak "jest człowiekiem dobrej woli, natomiast ma taką komisję wyborczą, jaką ma, musi teraz ten orzech zgryźć". - Oczekuję na jakąś decyzję z ich strony. Pismo z odpowiedzią oczywiście wyślemy, ale nie wiem, ile jeszcze mamy czekać na ich decyzję - stwierdził.

"PKW sama sobie zaprzecza?"

Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski zwrócił tymczasem uwagę, że PKW "żąda podstawy prawnej i faktycznej od Szymona Hołowni, choć wcześniej Komisja twierdziła, że nie ma nic do gadania w tej procedurze". Jako dowód zamieścił w mediach społecznościowych otrzymaną 11 stycznia od Biura Prasowego Krajowego Biura Wyborczego wiadomość, w której przekazano, że "obsada wygasłego mandatu posła na Sejm i wykonywanie wszystkich czynności w tym zakresie należy do kompetencji Marszałka Sejmu", a jedynym zadaniem PKW w tym zakresie jest "wskazanie Marszałkowi Sejmu kolejnego kandydata".

Za co Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani?

Mandaty poselskie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zostały wygaszone pod koniec grudnia 2023 roku w związku z prawomocnym wyrokiem za nadużycie władzy w sprawie tzw. afery gruntowej z 2007 roku.

W 2007 roku CBA, którym kierował wtedy Mariusz Kamiński (Maciej Wąsik był jego zastępcą), zorganizowało prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci Biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona-LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.

Sędzia Anna Bator-Ciesielska, która ogłaszała w grudniu 2023 roku prawomocny wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika, mówiła, że ich działanie przed laty, gdy stali na czele CBA, "dalece rozmijało się" ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji. - Opisane w wyroku czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi (...) Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo - wskazała sędzia.

Autor:mm

Źródło: PAP, tvn24.pl