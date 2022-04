PKP Intercity wprowadza dynamiczną sprzedaż biletów. Od 5 maja pula zniżek będzie większa

Cena bazowa na pociąg to 69 złotych. Obecnie im wcześniej kupi się bilet, tym jest taniej - o 15, a nawet 45 procent. Od 5 maja pula zniżek będzie większa. Najtańszy bilet z Warszawy do Krakowa kupimy nawet za 19 złotych, ale na taką okazję będzie trzeba już trafić.

To tak zwana sprzedaż dynamiczna. Cena będzie się zmieniać w zależności od przewidywanej frekwencji w pociągu, godziny odjazdu i tego jak popularna jest trasa. - Jeżeli ktoś planuje z dużym wyprzedzeniem przejazdy, wie kiedy i dokąd pojedzie, to dzisiejszy system jest dla niego najlepszy - mówi dr Jakub Majewski z Fundacji Prokolej.

- A jak ktoś ma żyłkę łowców promocji, to w zasadzie ten nowy system będzie ciekawy, bo wyjdzie z domu, wpisze w telefon i okaże się czy pojedzie do Opola czy do Szczecina - dodaje.