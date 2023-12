Podróżni pociągu Gryf z Olsztyna do Szczecina natknęli się dziś w nocy na całą masę utrudnień. Mieli prawdziwego pecha

Jak poinformowała na Kontakt24 pani Joanna, pociąg swoją trasę ze Szczecina do Gdańska zdołał pokonać bez opóźnień. Jednak po godzinie jazdy, zawrócił do Gdańska w związku z awarią. Następnie, około godziny 23 – mając już ponad dwugodzinne opóźnienie – nagle zatrzymał się w środku lasu "gdzieś za Słupskiem".

- Wyłączono światła i ogrzewanie. Konduktorzy zwrócili się do podróżnych o to, żeby się ciepło ubrali. Rozdano batoniki i wodę mineralną – powiedziała pani Joanna.

Pociąg opóźniony ponad siedem godzin

Co się odwlecze, to nie uciecze. Pół godziny później okazało się, że jednak będzie musiało dojść do połączenia ze Stańczykiem. - Związane jest to z przekroczeniem czasu pracy maszynisty – wyjaśnił rzecznik PKP Intercity. Pociąg przez ponad godzinę czekał więc na stacji w Sławnie.