Trzylatek w koszulce i skarpetkach sam na ruchliwym skrzyżowaniu

czytaj dalej

Włoskie media opisują niekończące się spory o skład przyszłego rządu. Giorgia Meloni i jej prawicowi koalicjanci nie są w stanie dojść w tej sprawie do kompromisu. Meloni nie chce, by resortem zdrowia kierowała Licia Ronzulli. To senatorka wierna Silvio Berlusconiemu, dzięki któremu porzuciła zawód pielęgniarki i weszła do świata polityki. Przyszła premier dalej nie widzi też szans na to, by ministrem spraw wewnętrznych został Matteo Salvini. Koalicjanci spotykali się w środę wieczorem. Corriere della Sera informuje, że przyszła premier przygotowała dla partnerów "hojną ofertę".