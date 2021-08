Utonął 14-latek, który skoczył do rzeki Pisa, żeby pomóc żeglarzom

Oficer prasowa policji w Piszu Anna Szypczyńska powiedziała, że do tragedii doszło we wtorek po południu na rzece Pisie w Piszu. - Żaglówka, którą płynęło sześć osób, zahaczyła o linię wysokiego napięcia. W efekcie doszło do porażenia prądem dwóch osób, które w ciężkim stanie trafiły do szpitala - powiedziała.