Prezydent wygwizdany, PiS składa projekt uchwały. "Szczyt hipokryzji"

Sejm wyraża najwyższe oburzenie wobec barbarzyńskich zachowań wymierzonych w autorytet polskiego państwa - głosi projekt uchwały PiS "w związku z wydarzeniami w Wejherowie i Pucku", gdzie grupy protestujących zakłócały wystąpienie Andrzeja Dudy. - To szczyt hipokryzji, od czterech lat ten obóz władzy buduje przemysł pogardy i nienawiści - ocenił szef PO Borys Budka.

Politycy PiS w mediach społecznościowych sugerowali, że zakłócającymi wystąpienia Andrzeja Dudy byli między innymi zwolennicy wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta oraz że ich akcja była organizowana lub aprobowana przez polityków PO. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski komentował, że "politycy Platformy Obywatelskiej muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wspieranie hejtu na prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości państwowych to sposób na kampanię wyborczą".

Grupa posłów PiS złożyła w czwartek w Sejmie projekt uchwały "w związku z wydarzeniami w Wejherowie i Pucku". W projekcie uchwały napisano, że 10 lutego w tych miastach doszło do "bezprzykładnego ataku na prezydenta RP", a "grupa chuliganów zakłóciła przebieg państwowych uroczystości, lżąc i obrażając głowę państwa".

"Szczyt hipokryzji"

Borys Budka na konferencji prasowej ocenił, że projekt uchwały PiS to "szczyt hipokryzji".

- To jest szczyt tego, jak można nie zrozumieć, że od czterech lat ten obóz władzy buduje przemysł pogardy i nienawiści. Dzisiaj prawdziwym testem dla polskiego Sejmu jest odrzucenie dwóch miliardów złotych na rządową propagandę, na hejt, na fake newsy, na przemysł pogardy. Dzisiaj prawdziwym testem dla polskiego Sejmu jest przeznaczenie dwóch miliardów złotych, zamiast na propagandę, na zwalczanie najcięższych chorób i pomoc polskim pacjentom - powiedział Budka. Komentował w ten sposób projekt nowelizacji, zgodnie z którą media państwowe mają dostać blisko dwa miliardy złotych z budżetu państwa .

"Jest mi bardzo przykro"

Podkreśliła, że jest jej bardzo przykro, bo wszyscy, którzy ją znają, wiedzą, jakie ma standardy i że stara się rozmawiać ze wszystkimi. - Ci, którzy używają wulgarnych słów, którzy o innych Polakach mówią "hołota" niech się zastanowią, co mówią i zaczną poprawę od siebie - powiedziała. Oceniła, że "to zapętlenie" wokół wydarzeń z Pucka będzie trwało do dnia wyborów. - Dobra byłaby uchwała w Sejmie, która mówi, że zaczynamy ze sobą rozmawiać i zaczynamy o wszystkich, niezależnie czy kogoś lubimy czy nie, mówić z szacunkiem - dodała.