Polska PiS zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu. Mariusz Błaszczak podał nazwisko Oprac. Justyna Sochacka |

Błaszczak o kandydacie PiS na wicemarszałka Sejmu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał, że poinformował o tym marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak mówił, marszałek przyjął to do wiadomości. - Wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. A przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

- Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu - powiedział Błaszczak.

Marcin Ociepa Źródło zdjęcia: TVN24

W listopadzie 2023 roku kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że "nie będzie innego kandydata".

Błaszczak zapytany w poniedziałek o Witek, powiedział, że "ma pewne problemy natury zdrowotnej". - Wybaczcie państwo, że nie będę informował o szczegółach, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności - dodał.

Rozłam w PiS

Szef klubu PiS został zapytany, czy to jest ruch uprzedzający, żeby wicemarszałka nie otrzymał Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

- Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji - powiedział Błaszczak.

W zeszły czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Chodziło między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".