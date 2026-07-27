PiS zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu. Mariusz Błaszczak podał nazwisko
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał, że poinformował o tym marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak mówił, marszałek przyjął to do wiadomości. - Wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. A przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości - dodał.
- Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu - powiedział Błaszczak.
W listopadzie 2023 roku kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że "nie będzie innego kandydata".
Błaszczak zapytany w poniedziałek o Witek, powiedział, że "ma pewne problemy natury zdrowotnej". - Wybaczcie państwo, że nie będę informował o szczegółach, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności - dodał.
Rozłam w PiS
Szef klubu PiS został zapytany, czy to jest ruch uprzedzający, żeby wicemarszałka nie otrzymał Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
- Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji - powiedział Błaszczak.
W zeszły czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Chodziło między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".