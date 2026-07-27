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Polska

PiS zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu. Mariusz Błaszczak podał nazwisko

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Mariusz Błaszczak
Błaszczak o kandydacie PiS na wicemarszałka Sejmu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Poinformowałem marszałka Sejmu, że klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o naszego kandydata - powiedział Mariusz Błaszczak. Dodał, że jest nim Marcin Ociepa.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał, że poinformował o tym marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak mówił, marszałek przyjął to do wiadomości. - Wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. A przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

- Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu - powiedział Błaszczak.

Marcin Ociepa
Marcin Ociepa
Źródło zdjęcia: TVN24

W listopadzie 2023 roku kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że "nie będzie innego kandydata".

Błaszczak zapytany w poniedziałek o Witek, powiedział, że "ma pewne problemy natury zdrowotnej". - Wybaczcie państwo, że nie będę informował o szczegółach, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności - dodał.

Rozłam w PiS

Szef klubu PiS został zapytany, czy to jest ruch uprzedzający, żeby wicemarszałka nie otrzymał Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

- Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji - powiedział Błaszczak.

W zeszły czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Chodziło między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMariusz BłaszczakSejm
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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