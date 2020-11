Sondaż: PiS ze spadkiem poparcia. Rośnie liczba niezdecydowanych wyborców

Wzrost liczby niezdecydowanych wyborców

"Rz" zauważa, że w stosunku do pomiaru wrześniowego PiS traci 8 punktów procentowych (wtedy w okresie konfliktów wewnętrznych w Zjednoczonej Prawicy zbadano poparcie bez Porozumienia i Solidarnej Polski), a w stosunku do końca maja – spadek wynosi 12 pkt.

Sondaż pokazuje także spadek przewidywanej frekwencji wyborczej i wzrost liczby wyborców niezdecydowanych. "Co piąty wyborca głosujący na PiS w 2019 r. deklaruje, że nie wybrałby się teraz na wybory, z pozostałych co piąty mówi, że nie wie, na kogo by zagłosował" – mówi cytowany przez "Rz" Marcin Duma, szef IBRiS. Jego zdaniem przyczyny spadku poparcia to obecny kurs polityczny i protesty, ale także zarządzanie pandemią. Kluczowe jest, jaka będzie odpowiedź PiS.