14 członków klubu PiS zawieszonych. "Decyzją prezesa PiS"

Decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii zawieszonych zostało 14 posłów, w tym Jan Krzysztof Ardanowski - poinformował w piątek poseł PiS Krzysztof Sobolewski. - To naturalna konsekwencja piątkowego głosowania w Sejmie. Nie jestem zaskoczony, spodziewałem się tego - tak skomentował sprawę jeden z zawieszonych, były minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki w piątek oznajmił w Sejmie, że w związku z tymi wydarzeniami koalicja Zjednoczonej Prawicy "praktycznie nie istnieje" , choć jeszcze wiele może się zdarzyć. - Jeżeli nie zmieni się nic w tej sytuacji, która wczoraj zaszła, to oczywiście jest perspektywa rządu mniejszościowego - mówił.

Jarosław Kaczyński zawiesił 14 osób w prawach członka partii

To konsekwencja zagłosowania przez tych posłów przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Politycy z kierownictwa PiS, w tym Sobolewski, Marek Suski oraz szef klubu Ryszard Terlecki, zapowiadali, że jeszcze w piątek będą podjęte decyzje Kaczyńskiego co do zawieszenia w prawach członków PiS tych posłów, którzy byli przeciwni, wstrzymali się od głosu, bądź nie będą mogli usprawiedliwić w sposób wystarczający nieobecności na głosowaniach nad projektem tej noweli.

Spośród zawieszonych w prawach członka PiS, Lech Kołakowski to były wiceszef klubu, Henryk Kowalczyk kieruje komisją finansów publicznych, Zbigniew Dolata i Jerzy Małecki to zastępcy przewodniczącego komisji edukacji, a Bartłomiej Wróblewski jest wiceszefem komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.