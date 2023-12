PiS zapowiada wotum nieufności dla ministra Sienkiewicza i kontrole poselskie w jego resorcie

- Jeżeli większość rządząca, jeżeli "Koalicja 13 grudnia" chce zmienić porządek prawny, to do tego służy parlament, więc projekt ustawy uchwalony, następnie podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wprowadzanie firmy ochroniarskiej o 3 nad ranem, bo to są metody wzięte ze wschodu - kontynuował szef klubu PiS. - Nie zgadzamy się, żeby takie metody były stosowane w naszym kraju, w Polsce - dodał.

Kontrole poselskie w resorcie kultury

Jabłoński: mamy bardzo poważne podejrzenia, że doszło do poświadczenia nieprawdy

- Mamy poważne podejrzenia, że te akta notarialne nie odzwierciedlają rzeczywistości, to znaczy, że tak naprawdę nie odbyły się ani żadne walne zgromadzenia ani posiedzenie rad nadzorczych, a to oznacza, że wszystkie czynności, które zostały wykonane są bezwzględnie nieważne albo w ogóle nieistniejące - ocenił Jabłoński. - Jeżeli tak jest, to oznaczałoby, że doszło do przestępstwa poświadczenia nieprawdy i że żadne z czynności, na które powołuje się minister Sienkiewicz czy inne osoby, po prostu nie miały miejsca - mówił.

- Będziemy to wyjaśniali, dzisiaj rozpoczynamy kontrolę poselską w ministerstwie kultury i innych miejscach. Będziemy też składać zawiadomienia do prokuratury po to, aby wyjaśniła, żeby sprawdzić dokładnie, co się działo, o której godzinie. Bo w ciągu niewielu ponad półtorej godziny oni musieliby przemieścić się kilka razy między Sejmem, ministerstwem kultury, kancelarią notarialną, wrócić do ministerstwa, znowu pojechać do kancelarii notarialnej. To są dokumenty, które oni sporządzili - mówił. Jak ocenił, "prawdopodobnie doszło tam po prostu do fałszerstwa".