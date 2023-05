PiS zapowiada 800 plus. "Pozwolił rozbroić bombę, która była pod opozycją podłożona"

Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało ten program na dwa tygodnie przed wyborami, to można by było powiedzieć, że to jest szach mat - powiedział w "Faktach po Faktach" politolog profesor Marek Migalski, komentując zapowiedź waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 złotych. Ekspert ocenił, że wyjście z tym pomysłem teraz, pozwoliło opozycji "mniej czy bardziej skutecznie rozbroić tę bombę, która była pod opozycję podłożona".

Podczas jednej z konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł. Niedługo później lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaproponował, aby przyjąć decyzję o waloryzacji 500 plus przed wyborami, by obowiązywała na 1 czerwca. Rządzący wypowiadają się jednak krytycznie o propozycji Tuska.

Politolog: pozwolił opozycji rozbroić tę bombę, która była pod opozycją podłożona

Politolog profesor Marek Migalski komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 zapowiedzi Kaczyńskiego i reakcję Tuska.

- Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało ten program na dwa tygodnie przed wyborami, to można by było powiedzieć, że to jest szach mat - ocenił. Pytany, dlaczego zatem teraz pojawiła się ta zapowiedź, odparł: - Być może uznano, albo mówiąc konkretnie Jarosław Kaczyński uznał, że to jest dobry termin. Już wiemy, że nie.

- Wiemy, że termin nie jest dobry, dlatego że pozwolił opozycji – zwłaszcza najsilniejszej formacji, czyli Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej - mniej czy bardziej skutecznie rozbroić tę bombę, która była pod opozycją podłożona - wyjaśniał ekspert.

Zdaniem Migalskiego "ten termin musiał zostać wymuszony przez coś". - Albo przez niekorzystne wydarzenia w polskiej polityce, albo przez niefrasobliwość lidera, że on uznał, że to jest dobry pomysł, choć być może doradcy sugerowali, że termin nie jest najlepszy - dodał.

