Polska

Stowarzyszenie Morawieckiego "sprzeczne ze statutem PiS". Były premier: nie zrezygnuję

Źródło: TVN24
Ci, którzy dołączyli do stowarzyszenia związanego z Mateuszem Morawieckim, mają jeszcze szansę się wycofać - przekazał po spotkaniu kierownictwa PiS rzecznik tej partii Rafał Bochenek. Alternatywą dla nich ma być rada ekspercka w PiS-ie. Sam były premier oświadczył, że nie zamierza rezygnować ze swojej inicjatywy.

Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Było to przedmiotem obrad Prezydium Komitetu Politycznego PiS w czwartek wieczorem. Po ich zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że według władz partii członkostwo w tym stowarzyszeniu jest sprzeczne ze statutem partii.

Według Bochenka, dyskusja na temat inicjatywy Mateusza Morawieckiego odbyła się w "bardzo spokojnym tonie". Następnie prezydium PiS zaleciło prezesowi Kaczyńskiemu utworzenie rady eksperckiej, która miałaby między innymi wspierać partię w przygotowaniach do kampanii parlamentarnej, a także uczestniczyć w pracach programowych i innych inicjatywach.

Oni poszli z Morawieckim. Lista nazwisk
Oni poszli z Morawieckim. Lista nazwisk

"Oferta" dla członków partii

Jednym z elementów decyzji władz PiS było zwrócenie uwagi członkom ugrupowania na obowiązywanie art. 6 ust. 1 pkt. 3 statutu PiS zakazującego członkom partii udziału w innych organizacjach politycznych. Dopytywany, czy takim działaniem jest udział w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, rzecznik PiS odparł, że "stowarzyszenie jest sprzeczne ze statutem partii".

- Ta działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne i to wynika bezpośrednio ze statutu PiS - mówił rzecznik. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś poniesie konsekwencje.

Bochenek określił decyzje Prezydium Komitetu Politycznego jako "ofertę". - Wychodzimy z pewną ofertą do naszych parlamentarzystów, członków PiS, zwłaszcza tych, którzy być może po pewnej refleksji zrezygnują z udziału w stowarzyszeniu, o którym tu rozmawiamy, i będą chcieli się aktywnie włączyć w budowanie szerokiego patriotycznego frontu - dodał.

Jak mówił rzecznik partii, on sam w rozmowach z koleżankami i kolegami miał wrażenie, iż wiele osób "nie do końca wiedziało, że nie ma zgody kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na stworzenie tego stowarzyszenia i nie ma zgody na tworzenie tego rodzaju podmiotów, które jawnie uderzają w interesy Prawa i Sprawiedliwości".

Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"
Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"

Stowarzyszenie "sprzeczne z interesem" PiS

Przywołany przez Bochenka przepis statutu partii stanowi, że "członkostwo w PiS ustaje wskutek członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnego wspierania takiej partii lub organizacji".

- Niestety, działalności w ramach Prawa i Sprawiedliwości nie da się pogodzić z działalnością w ramach nowo powstałego stowarzyszenia. Ponieważ po tym, jak to zostało przedstawione, omówione, działalność tego stowarzyszenia jest po prostu jawnie sprzeczna z interesem naszego środowiska politycznego - przekazał Bochenek.

Jak wyjaśniał rzecznik partii, Stowarzyszenie Rozwój Plus różni się od innych organizacji, w których mogą działać członkowie PiS. Mianowicie różni się "celami politycznymi, które zostały zdefiniowane przez członków Prezydium Komitetu Politycznego". Bochenek przekazał, że nikt z prezydium nie zgłaszał sprzeciwu wobec takiej oceny, zatem formalnego głosowania nie było.

- Ja przedstawiam stanowisko naszej formacji politycznej. Pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoje racje - zaznaczył Rafał Bochenek.

Rzecznik mówił, że nie może podać szczegółów przebiegu spotkania. - Mówię państwu to, co mogę przedstawić. Tak jak powiedziałem, domeną tego gremium było to, że jednak pewne sprawy są załatwiane w czterech ścianach, w gronie pewnych osób, najważniejszych osób w partii, które mają do siebie zaufanie, i chciałbym, żeby to było przestrzegane - podał.

"Jest mocno wkurzony". Co zrobi Morawiecki
"Jest mocno wkurzony". Co zrobi Morawiecki

Morawiecki: nie zrezygnuję

Niedługo po wystąpieniu Rafała Bochenka były premier zadeklarował na antenie Telewizji Republika, że nie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia. Zwrócił uwagę, że członkowie PiS działają w wielu różnych organizacjach.

- To jest oczywiste, że chcemy wspomóc partię na bardzo różne sposoby - powiedział Morawiecki. Jednocześnie nie wykluczył udziału w radzie eksperckiej, która ma zostać utworzona.

Od czasu zeszłorocznych wyborów prezydenckich w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonują dwie główne frakcje: maślarzy, krytykujących politykę byłego premiera Mateusza Morawieckiego, oraz harcerzy - jego zwolenników. W marcu PiS wskazało jako swojego kandydata na premiera Przemysława Czarnka z frakcji maślarzy.

W środę wieczorem Mateusz Morawiecki poinformował, że Stowarzyszenie Rozwój Plus już zostało założone.

"Nie możemy dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki. To tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmiewać głos rozsądku, rozwoju i bezpieczeństwa" - napisał były premier w serwisie X, we wpisie opublikowanym w czwartek w południe.

W czwartek po południu Polska Agencja Prasowa podała, że politycy związani z Morawieckim przekonują, iż inicjatywa ma poparcie w partii i rozszerza się o kolejnych członków. Natomiast źródła związane z prezesem Jarosławem Kaczyńskim podawały, że wiele osób zostało "wmanewrowanych" w członkostwo i chce się wycofać.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Czytaj także:
imageTitle
Liga Europy już bez FC Porto
EUROSPORT
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra rodziny: oczekuję od szefa MSWiA przestrzegania prawa
Filip Czerwiński
Mgły nocą
IMGW ostrzega. Niebezpieczna noc w części kraju
METEO
Napad na bank w Neapolu
Napad na bank w Neapolu, sprawcy poszukiwani
Świat
imageTitle
Fotograf stratowany przez kibiców. "Byłem nieprzytomny"
EUROSPORT
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
BIZNES
imageTitle
Brutalne wejście Jana Bednarka. Wyleciał już po kilku minutach
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Konflikt w PiS "zaczyna się wymykać wewnątrzpartyjnym szachom"
Kropka nad i
Stanisław Piotrowicz
Komplikacja w sprawie KRS? Dwa przepisy "niekonstytucyjne"
Filip Czerwiński
Ryszard Terlecki
Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"
Kuba Koprzywa
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
METEO
imageTitle
Lionel Messi nabył klub w Hiszpanii
EUROSPORT
imageTitle
Tajemnicze taśmy na pępkach Chinek
EUROSPORT
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Ultimatum Tuska. "To wybrzmiało bardzo jasno"
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
METEO
Pożar w miejscowości Szeligi (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar meleksów i garażu w centrum Krakowa
Kraków
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Rada Nowych Mediów. Sprawdzamy nazwisko po nazwisku
Jan Kunert
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
WARSZAWA
Chorzów, 03.06.2025. Wyłączona z użytkowania estakada w Chorzowie
Estakada w stanie "przedawaryjnym", ale ruch ma wrócić
Katowice
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
WARSZAWA
Kanye West
Ministra kultury zabrała głos w sprawie koncertu Kanye'go Westa
Kultura i styl
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
WARSZAWA
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
BIZNES
skl
Marszałkini zwróciła uwagę Boguckiemu. "Niech pan nie mówi"
Polska
imageTitle
Po 25 latach stracił honorowe członkostwo. Długa lista zarzutów
EUROSPORT
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
METEO
Pożar sortowni śmieci w Strzyżowie
Duży pożar sortowni śmieci. Nagranie
Rzeszów
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
WARSZAWA
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
WARSZAWA
epa12891859
"Biada". Kolejne mocne słowa Leona XIV
Świat

