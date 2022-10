PiS wycofał się z pomysłu "betonowania" spółek. Słusznie? Sasin: można na ten temat dyskutować

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał, że "można dyskutować" na temat słuszności decyzji PiS o wycofaniu projektu w sprawie rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Opozycja krytykowała ten projekt, zarzucając, że miał na celu "betonowanie" kierownictwa państwowych spółek. - To, że wycofują ten projekt, nie oznacza, że zmienili myślenie - skomentował Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy - które podpisało porozumienie o współpracy z rządzącymi - przyznał , że głosowałby przeciwko i zwrócił uwagę, że "drugie wspierające rząd koło, czyli koło pana posła Kukiza, od pewnego czasu nie głosuje z rządem". - Starałem się rozmawiać z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, sygnalizować ten problem. Tam też nie było na szczęście entuzjazmu do tej ustawy - dodał.

PiS wycofał się z projektu, który przewidywał, że odwołanie kierownictwa pięciu państwowych spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu: PERN, Orlen, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii tzw. rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Rada miała być w większości powoływana przez Sejm na sześcioletnią kadencję.

Projekt wpłynął do Sejmu dwa dni wcześniej, w poniedziałek.

Słuszna decyzja? Sasin: można na ten temat dyskutować

- Rozumiem, że tutaj analiza i przede wszystkim ta dyskusja, która od wczoraj się w tej sprawie toczyła, skłoniła kierownictwo klubu do tego, żeby ten projekt wycofać - skomentował w rozmowie z dziennikarzami Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Dopytywany, czy decyzja o wycofaniu projektu jest słuszna, odpowiedział: - Można na ten temat dyskutować, bo jakaś forma stabilności w zarządzaniu spółkami strategicznymi (…) pewnie by się przydała.

- Ale jak widać, nie ma teraz atmosfery do dyskusji na ten temat. Już abstrahując od samego projektu - zaznaczył.

Grodzki: dobrze się stało, że ktoś wypił "szklankę zimnej wody" i się opamiętał

Szef klubu KO Borys Budka powiedział z kolei, że ma nadzieję, że "to pokazuje wielki chaos i patologię obozu władzy". - Tam każdy zgłasza co chce, tam może przyjść jeden czy drugi menedżer i podsunąć projekt ustawy i posłowie to zgłaszają - mówił.

- Wszyscy widzą, co wyczynia prezes Orlenu Obajtek, który doprowadza do tego, że mamy niekorzystną dla Skarbu Państwa fuzję najpierw z Energą, a potem z Lotosem, wreszcie z PGNiG. Ale to on daje kasę na PiS-owskie eventy. To spółki Skarbu Państwa sponsorują pikniki europosłów i inne wydarzenia, to potem są tego efekty, że mogą wszystko, jeśli chodzi o legislację - stwierdził.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki "dziwił się, że w ogóle taki pomysł się w czyjejś głowie zalęgł". - To jest totalne zaprzeczenie reguł demokratycznych państw i dobrze się stało, że ktoś wypił "szklankę zimnej wody" i się opamiętał - powiedział.

Gawkowski: to, że wycofują ten projekt, nie oznacza, że zmienili myślenie

Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział, że "Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt 'koryto na zawsze' lub 'butapren plus'". - Projekt polityczny, który miał dawać możliwość działaczom PiS-u, by umościć się na lata w spółkach Skarbu Państwa i produkować kolejnych milionerów - ocenił.

- To, że wycofują ten projekt, nie oznacza, że zmienili myślenie. Dzisiaj wycofują, a może za miesiąc, może za dwa tygodnie będzie nowy - zaznaczył poseł.

Girzyński: Ustawa musi mieć większość w Sejmie. Koło Kukiza od pewnego czasu nie głosuje z rządem

Poseł Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy, które podpisało porozumienie o współpracy z rządzącymi, przyznał w "Tak jest" w TVN24, że gdyby projekt został poddany pod obrady, głosowałby przeciw jego przyjęciu. Na pytanie, czy brak większości dla poparcia dokumentu mógł być powodem jego wycofania, odparł: - Myślę, że tak.

- Jak każda ustawa, tak i ta musi mieć większość w Sejmie - dodał. Na uwagę, że głosy jego koła to za mało do zmiany arytmetyki sejmowej, powiedział: - Pamiętajmy o tym, że drugie wspierające rząd koło, czyli koło pana posła (Pawła) Kukiza, od pewnego czasu nie głosuje z rządem ze względu na brak kwestii sędziów pokoju. W związku z tym to już jest troszeczkę większa siła w tym momencie.

- Poza tym, jest jeszcze jedno ryzyko. Starałem się rozmawiać z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, sygnalizować ten problem. Tam też nie było entuzjazmu na szczęście do tej ustawy – wśród wielu, wielu, wielu kolegów, którzy rozsądnie patrzyli na sprawę i wiedzieli, że to po pierwsze będzie rozwiązanie bardzo złe, po drugie będzie rozwiązanie fatalne wizerunkowo, i po trzecie ono i tak będzie nieskuteczne - kontynuował. - Jak każdą ustawę, także i tę, nowa władza, jakakolwiek by nie była, mogłaby zmienić - wyjaśniał.

- Wreszcie po czwarte, (...) dla samego PiS-u to było rozwiązanie złe, także z tego powodu, że to demotywowałoby ludzi związanych z tą formacją, żeby pracować na rzecz przyszłego sukcesu wyborczego - dodał Girzyński.

