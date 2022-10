PiS wycofał się z pomysłu "betonowania" spółek. Słusznie? Sasin: można na ten temat dyskutować

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał, że "można dyskutować" na temat słuszności decyzji PiS o wycofaniu projektu w sprawie rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Opozycja krytykowała ten projekt, zarzucając, że miał na celu "betonowanie" kierownictwa państwowych spółek. - To, że wycofują ten projekt, nie oznacza, że zmienili myślenie - skomentował Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Słuszna decyzja? Sasin: można na ten temat dyskutować

Grodzki: dobrze się stało, że ktoś wypił "szklankę zimnej wody" i się opamiętał

Szef klubu KO Borys Budka powiedział z kolei, że ma nadzieję, że "to pokazuje wielki chaos i patologię obozu władzy". - Tam każdy zgłasza co chce, tam może przyjść jeden czy drugi menedżer i podsunąć projekt ustawy i posłowie to zgłaszają - mówił.

- Wszyscy widzą, co wyczynia prezes Orlenu Obajtek, który doprowadza do tego, że mamy niekorzystną dla Skarbu Państwa fuzję najpierw z Energą, a potem z Lotosem, wreszcie z PGNiG. Ale to on daje kasę na PiS-owskie eventy. To spółki Skarbu Państwa sponsorują pikniki europosłów i inne wydarzenia, to potem są tego efekty, że mogą wszystko, jeśli chodzi o legislację - stwierdził.