Trwa spotkanie kierownictwa PiS

"Sytuacja w Porozumieniu nie wpływa pozytywnie na sytuację Zjednoczonej Prawicy"

- Dzisiaj mamy posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego (PiS), gdzie między innymi tam sprawa będzie omawiana i będą podjęte decyzje, co do dalszych działań, ponieważ nie ukrywam, że sytuacja w Porozumieniu nie wpływa pozytywnie na sytuację Zjednoczonej Prawicy - mówił Sobolewski.

Odnosząc się do wzajemnych relacji, stwierdził, że "będzie to musiało być tematem spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy". - Ale kiedy i czy ona dojdzie do skutku w najbliższym czasie, to też będzie dzisiaj przedmiotem obrad naszego prezydium Komitetu Politycznego (PiS) - dodał.