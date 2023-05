Spot PiS-u z ujęciami obozu koncentracyjnego. Muzeum Auschwitz reaguje

"To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - podkreśliło w komunikacie Muzeum Auschwitz. Wcześniej na profilach w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości opublikowany został spot, w którym wykorzystano zdjęcia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego oraz wpis dziennikarza Tomasza Lisa. "Marsz 4 czerwca coraz bliżej. Czy na pewno chcesz tam być?" - brzmi wpis na Twitterze partii rządzącej, który został zamieszczony razem z nagraniem.

"Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - napisano w komunikacie Muzeum Auschwitz na Twitterze.

Spot PiS-u z ujęciami z Auschwitz

Wcześniej w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości opublikowany został klip, w którym wykorzystano nagrania z byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. "Marsz 4 czerwca coraz bliżej. Czy na pewno chcesz tam być?" - brzmi pytanie zamieszone razem z nagraniem na Twitterze PiS-u.

Na kilkunastosekundowym materiale, na tle ujęć obozu koncentracyjnego, pojawiają się hasła: "W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób", "6 mln Polaków zamordowano podczas wojny".

Następnie na tle napisu "Arbeit macht frei", wieńczącego bramę do Auschwitz, pojawia się wpis dziennikarza Tomasza Lisa, który 29 maja napisał na Twitterze "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". - Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem? - pyta lektor w spocie. Na koniec materiału wyświetla się napis: "#marsz4czerwca".

30 maja Tomasz Lis przeprosił za swój wpis, który wykorzystano w środowym klipie partii rządzącej. "Bardzo przepraszam za mój wpis o ‘komorze’. To oczywiste, że myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia" - napisał.

Tego samego dnia Lis napisał też, że "w języku więziennym cela to kajuta, natomiast cela izolatka to +komora+'.

Politycy PiS udostępniali spot

Spot Prawa i Sprawiedliwości był udostępniany przez polityków obozu rządzącego, w tym przez Bartosza Kownackiego, Annę Milczanowską czy Monikę Pawłowską.

"'Für Deutschland'?" - pytała była minister edukacji, a obecnie eurodeputowana PiS Anna Zalewska, udostępniając materiał swojej partii.

Reakcje na spot PiS

"W obozie zagłady Auschwitz zginęło ponad milion ludzi. Wykorzystywanie tej niewiarygodnej tragedii do politycznych ataków i wzniecania polsko-polskiej wojny jest skandaliczne i dyskwalifikujące. Spot PiS jest absolutnie haniebny" - ocenił lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała z kolei, że "PiS sięgnął po pamięć ofiar Holokaustu i wykorzystuje tragedię Auschwitz w swojej brutalnej, politycznej grze, by zniechęcić do udziału w marszu 4 czerwca". "Podłość i hańba to zbyt łagodne słowa, by określić ich zachowanie. Przeproście natychmiast!" - wezwała.

"Holocaust w kampanii to skrajne obrzydlistwo. Ale nie pierwszy raz PiS wykorzystuje instrumentalnie pamięć o zmarłych i gra na grobach" - komentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Warszawski radny, były polityk Porozumienia Jan Strzeżek zapowiedział: "W związku z obrzydliwym spotem PiS, który depcze pamięć o zamordowanych w Auschwitz, złożę dzisiaj zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa". "Nie może być zgody na wykorzystywanie ofiar w bieżącej walce politycznej - ktoś kto to robi na zawsze okrywa się hańbą" - dodał we wpisie na Twitterze.

"Tak nie wolno!" - ocenił doktor habilitowany Sławomir Cenckiewicz, historyk, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego imienia generała broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej stwierdziła, że "jeżeli na szkodliwy wpis osoby, która nie jest członkiem żadnej partii, reagują kompletnie znieważając pamięć ofiar Holokaustu, używając dramatu milionów ludzi, używając zagłady do zniechęcania ludzi do pójścia na marsz 4 czerwca, to świadczy tylko o ich głębokim zdemoralizowaniu". - Takimi działaniami pokazują, że są bandą cyników, której nic nie powstrzyma przed plugawieniem pamięci o największych dramatach - podkreśliła.

Nowacka zaznaczyła, że czeka na działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, który "ma obowiązek zareagować na ten spot swojej partii, broniąc pamięci ofiar Holokaustu, ofiar zagłady, ofiar Shoah, ofiar Oświęcimia".

