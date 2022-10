"Bezkarność plus" i "nakładanie kagańca". Komentarze do projektów PiS

Po paru latach z PiS-owcami nie możemy być zaskoczeni czymkolwiek - tak o dwóch projektach autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, dotyczących wyborów kopertowych i zmian w ustawie oświatowej, mówił Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że "trzeba mówić o oburzeniu". Wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się do pierwszego z tych projektów, przyznał, że dowiaduje się o nim od dziennikarzy.

Na sejmowej stronie internetowej pojawiły się dwa projekty ustaw, oba autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy projekt zakłada między innymi umorzenie postępowań o przestępstwa dotyczące działań władz samorządowych w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku, czyli tak zwanymi wyborami kopertowymi. Drugi projekt to kolejna już próba zmiany Prawa oświatowego.

Budka: zrobią wszystko, żeby polityczni kuratorzy decydowali, kto jest dyrektorem szkoły

Oba projekty komentują politycy.

Borys Budka, przewodniczący klubu KO, odnosząc się do projektu dotyczącego wyborów kopertowych, powiedział, że "podobny mechanizm [rządzący - przyp. red.] próbowali wpisać do kwestii covidowych, dokładnie w ten sposób próbowali uniewinnić ludzi którzy łamali prawo przy nielegalnych covidowych zakupach".

Odnosząc się do projektu dotyczącego zmian w ustawie oświatowej, powiedział, że rządzący "zrobią wszystko, żeby polityczni kuratorzy decydowali, kto jest dyrektorem szkoły". - To [minister edukacji i nauki, Przemysław - red.] Czarnek chce założyć kaganiec polskim nauczycielom, to Czarnek chce, by polska szkoła wychowywała nowego PiS-owskiego funkcjonariusza na modłę Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek zrobi wszystko, by zabrać szkoły samorządom, by to on i partyjni funkcjonariusze decydowali, kto jest dyrektorem szkoły - mówił dalej.

Sasin: dowiaduję się od państwa, że taka ustawa została przygotowana

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin był pytany przez dziennikarzy o projekt dotyczący wyborów kopertowych. - Dowiaduję się od państwa, że taka ustawa została przygotowana - powiedział.

Odniósł się także do tego, że już zapadają w Polsce wyroki dotyczące działań samorządowców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku. - Co do tych wyroków, mam daleko idący krytycyzm, ponieważ ci samorządowcy uczestniczyli w wykonywaniu konstytucyjnego obowiązku zorganizowania wyborów prezydenckich w terminie, który jest przewidziany w konstytucji. Nie można za to karać - powiedział.

Tomczyk: chcą sobie zapewnić bezkarność

Sprawę skomentował Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Po paru latach z PiS-owcami nie możemy być zaskoczeni czymkolwiek, bo oni tyle razy przejechali już tym legislacyjnym walcem przez polski parlament, że trudno mówić o zaskoczeniu - powiedział.

- Raczej trzeba mówić o oburzeniu i opowiadać o tym, co dzisiaj PiS robi. A robi tyle, że chce sobie zapewnić bezkarność. Bo jak można nazwać to, że Sasin wyrzucił w błoto 70 milionów złotych na tak zwane wybory kopertowe, a dziś nikt nie ma to odpowiedzieć? To kto ma odpowiedzieć za to, że 70 milionów złotych zostało właściwie skasowane, przemielone, wyrzucone? To jest dzisiaj nowy program "bezkarność plus". Trzeba to sobie powiedzieć bardzo jasno - mówił dalej poseł klubu KO.

