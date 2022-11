PiS przegrywa głosowanie w komisji. Robi powtórkę, opozycja wychodzi z sali

Poseł Marek Sowa (KO) zwracał uwagę, że posiedzenie komisji jest nagrywane. - Proszę zrobić sobie przerwę, przesłuchać sobie na spokojnie, co było powiedziane i będziecie państwo wiedzieli, że temat został zamknięty, projekt ustawy był głosowany, że wynik głosowania jest znany. Po co ta kłótnia? - pytał, zwracając się do przewodniczącego komisji.

Anita Sowińska z Lewicy zwróciła się do posłów partii rządzącej. - To, co robicie to skandal. Robicie z siebie idiotów, przepraszam, bo nie z nas. My dokładnie wiemy, co się wydarzyło - mówiła. - Było głosowanie za ustawą, było szesnaście do szesnastu, to znaczy, że ustawa nie została przyjęta przez komisję. Koniec, kropka. Nie ma wątpliwości - zaznaczyła.