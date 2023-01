PiS ponownie przegrywa głosowanie w sprawie projektu o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich

13 grudnia ubiegłego roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Przepisy zostały wtedy skierowane do prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych, która zebrała się tego samego dnia wieczorem i opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy . Wówczas za odrzuceniem projektu opowiedziało się 20 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

14 grudnia Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy i tym samym wrócił on do komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Komisja ponownie odrzuca projekt ustawy

Kazimierz Smoliński (PiS) pytany, czy dzisiejsza decyzja posłów oznacza koniec projektu ustawy o komisji odparł, że to "Sejm zdecyduje, co z tym wnioskiem będzie". - Tu jest 39 posłów, a Sejm liczy 460 - powiedział. - Jestem dalej przedstawicielem wnioskodawców i dążę do tego, żeby ten projekt był procedowany. Komisja wydaje negatywną opinię, Sejm musi zdecydować - dodał.

Z kolei przewodniczący komisji Wiesław Szczepański z Lewicy pytany, czy jego zdaniem to koniec tematu komisji ds. badania wpływów, zaprzeczył i porównał te wydarzenia z serialem o niewolnicy Izaurze. - W tej chwili ruch należy znowu do Sejmu. Podejrzewam, że pani marszałek albo jej koledzy z Prawa i Sprawiedliwości podejmą decyzję, że nie będą się bawić zapałkami w postaci tej komisji albo podejmą decyzję, że znowu będzie wniosek o odrzucenie wniosku komisji - przewidywał. Dodał, że jego zdaniem w Zjednoczonej Prawicy nie ma zgody co do tego projektu ustawy.