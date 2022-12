PiS proponuje zmiany w Kodeksie wyborczym. Ekspert: jest bardzo niepokojący punkt w tym projekcie

Haman: propozycja to otwarcie drogi na finansowanie kampanii poza wszelkimi limitami

Ekspert, nawiązując do propozycji tworzenia nowych komisji wyborczych, wyraził wątpliwość, "czy jest w ogóle potrzeba rewolucji w obwodach wyborczych". - Ja przynajmniej takich sygnałów nie mam - dopowiedział. Zwrócił uwagę na nieprzedstawienie przez projektodawców szacunków dotyczących finansowych kosztów proponowanych zmian. - To jest kwestia lokali, to jest kwestia tego, czy będą ludzie do prowadzenia pracy w komisjach wyborczych. To jest kwestia dostępu do tych komisji obserwatorów - wyliczał.