Robert Biedroń, europoseł, jeden z liderów Nowej Lewicy, stwierdził, że trzecie pytanie referendalne, dotyczące nielegalnej migracji, "jest fake'm". Poinformował, że otrzymał pismo od Ylvy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. - Na piśmie i stanowczo odpowiada - mechanizm przymusowej relokacji jest dobrowolny. Każde państwo, które jest poddawane presji imigracyjnej, może być z tej relokacji zwolnione - przekazał.

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie migrantów, który wciąż jest na etapie prac, nie zakłada przymusowego przyjęcia migrantów, co wyjaśniła sama unijna komisarz, a także korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski.

Biedroń: panie premierze Morawiecki, szach mat

Europoseł Robert Biedroń mówił na konferencji we Wrocławiu, że trzecie pytanie referendalne "jest fake'm". - I chciałem powiedzieć, panie premierze Morawiecki, szach mat. Otóż dzisiaj, tak się składa, dostałem odpowiedź od pani Ylvy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, która na moje pytanie dotyczące przymusowej relokacji uchodźców daje jasną odpowiedź - poinformował.

- Na piśmie i stanowczo odpowiada - mechanizm przymusowej relokacji jest dobrowolny. Każde państwo, które jest poddawane presji imigracyjnej, może być z tej relokacji zwolnione. I pisze jasno i wyraźnie w tym piśmie pani komisarz, (że) ponieważ do Polski napłynęło około miliona uchodźców z Ukrainy ze względu na tragiczną wojnę w Ukrainie, polski rząd może złożyć wniosek o zwolnienie z przymusowej relokacji. I jak pisze pani komisarz, prawdopodobnie ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dla polskiego rządu. A więc pytanie referendalne, panie Kaczyński, panie Morawiecki, jest niepotrzebne. Możecie je już dzisiaj wyrzucić do kosza. Mamy to na piśmie - dodał.