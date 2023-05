Schreiber o 800 plus: ustawa będzie przyjęta jeszcze w tym parlamencie 

My nie tylko obiecujemy. Ustawa o zwiększeniu świadczenia w programie 500 plus do 800 złotych będzie przyjęta jeszcze w tym parlamencie - zadeklarował w TVN24 minister Łukasz Schreiber.

Schreiber: ustawa będzie przyjęta jeszcze w tym parlamencie

O obietnicach PiS mówił w "Rozmowie Piaseckiego" polityk tej partii Łukasz Schreiber, minister bez teki.

Przekonywał, że jego partia "nie tylko obiecuje", bo "będzie ustawa przyjęta jeszcze w tym parlamencie". Dopytywany, dlaczego podwyżka świadczenia rozpocznie się dopiero od przyszłego roku, odparł: - Z kilku powodów. Jesteśmy już w roku budżetowym. Inflacja - na co bardzo liczymy - spadnie poniżej 10 procent na koniec roku.

Na uwagę prowadzącego, że będzie to działanie proinflacyjne, odpowiedział: - Ale w innej już trochę sytuacji, bo inna sytuacja jest w 2021 czy 2022, a inna będzie w 2024.

Schreiber stwierdził, że "środki będą", bo "będzie nowy budżet tworzony". - Gdyby nie COVID-19, gdyby nie wybuch wojny, którą rozpętała Federacja Rosyjska to udałoby się nam mieć zrównoważony budżet. Teraz nie mamy, ale nie mieliśmy nigdy w III RP - przekonywał.

Zdaniem ministra 500 plus "to nie jest program socjalny". - Jego główna myśl jest taka, by zmienić sytuację polskich rodzin. To jest program skierowany do każdego - mówił.

Schreiber: prace w ministerstwie trwają od kilku dni

Schreiber był też pytany, kiedy zaczęły się prace nad waloryzacją programu 500 plus. - Prace - jeśli mówimy o ministerstwie - trwają dopiero od kilku dni. To jest zapowiedź lidera naszego obozu, lidera większości parlamentarnej - powiedział.

Dodał przy tym, że "trwają prace, są przymiarki do przyszłorocznego budżetu".

Schreiber: Tusk nie jest od tego, by dyktować rządowi harmonogram

Schreiber odniósł się też do słów lidera PO Donalda Tuska, który zaproponował, by waloryzację wprowadzić już 1 czerwca, w Dzień Dziecka. - Z całym szacunkiem, Donald Tusk nie jest od tego, by dyktować rządowi i Prawu i Sprawiedliwości harmonogram działań. Dziękuję, obejdziemy się bez tych propozycji. Robimy swoje - skomentował polityk PiS.

Darmowe leki dla dzieci? Schreiber: nie wszystkie, ale będzie pokaźna pula

Minister mówił też o innej zapowiedzi Kaczyńskiego, czyli "darmowych lekach" dla osób do 18. i po 65. roku.

Konrad Piasecki zapytał go, czy darmowe będą wszystkie leki dla dzieci. - Nie chcę tutaj składać bardzo daleko idących oświadczeń. To będzie rozszerzenie tego programu leki 75 plus, rozszerzenie co do grupy wiekowej. Tam też nie są wszystkie, są leki refundowane i to część z nich - odpowiedział.

- Zobaczymy, jakie będą ostateczne decyzje. Na pewno nie jest tak, że to będzie każdy z leków, ale na pewno ta pula będzie dość pokaźna. Ale niech Ministerstwo Zdrowia zaprezentuje ten projekt - dodał.

Łukasz Schreiber w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

