PiS obiecuje waloryzację 500 plus. Komentarze ekspertów

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zareagował w poniedziałek na słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który zapowiedział podwyższenie 500 plus do kwoty 800 złotych od początku przyszłego roku. - To jest to "sprawdzam" wobec Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził były premier i były szef Rady Europejskiej. Zaproponował także podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie.