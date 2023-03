czytaj dalej

Dla mnie Jan Paweł II jest święty nie dlatego, że kongregacja tak orzekła, tylko dlatego, że jestem człowiekiem wierzącym, który wierzy w to głęboko, że on jest w niebie. Ale on nie jest Bogiem - powiedział w "Kropce nad i" Błażej Kmieciak, przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii. Ocenił, że "jeżeli nie otworzymy archiwów kościelnych", to materiały takie jak reportaż "Franciszkańska 3" - który pokazuje nieznane fakty z życia Karola Wojtyły - "mają pełne prawo powstawać".