PiS o wspólnych patrolach polsko-niemieckich na granicy. Rzecznik MSWiA zaprzecza

Były minister obrony narodowej z PiS Mariusz Błaszczak napisał w środę rano na portalu X, że kontrole na granicy polsko-niemieckiej będą realizowane przez polsko-niemieckie patrole.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński, który zaprzeczył tym informacjom.

"Nie potwierdzam tych informacji. Nie ma planu wspólnych polsko-niemieckich i polsko-litewskich kontroli na granicy. Straż Graniczna wspólnie z żandarmerią, WOT i policją przygotowuje się do samodzielnego działania i organizuje po stronie polskiej tymczasowe punkty kontroli granicznej" - napisał Dobrzyński.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że Polska przywróci czasową kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą od poniedziałku, 7 lipca. Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka, pytany o szczegóły tego rozwiązania, powiedział, że rozporządzenie przygotowywane przez szefa MSWiA będzie rozwiązaniem czasowym, ale będzie możliwość jego przedłużania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Donald Tusk wyjaśniał, że wprowadzenie czasowych kontroli jest konieczne, by zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów. Dodał, że powodem decyzji była odmowa zachodniego sąsiada „wpuszczania na swój teren - inaczej niż było to przez ostatnich 10 lat - migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na przykład o azyl, czy innego typu status”.

Czasowe kontrole mogą zostać przedłużone, jeżeli Niemcy przedłużą kontrole na granicy z Polską - zapowiedział premier. „O tej decyzji powiadomiliśmy zainteresowane państwa” - dodał Tusk.

