Fogiel o awanturze wokół wiz: przestrzegałbym przed używaniem słów "gigantyczna" i "afera"

Kilka dni później premier pytany w Tomaszowie Mazowieckim o odwołanie Wawrzyka podał, że toczy się podstępowanie wyjaśniające. "Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, (...) to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości" - zaznaczył Morawiecki.

Afera w MSZ

W środę "Gazeta Wyborcza" podała, że polski MSZ mógł sprowadzić do Europy setki tysięcy migrantów, a premier Morawiecki przyznał, że dymisja wiceministra Piotra Wawrzyka jest wynikiem dochodzenia służb w MSZ. "Możliwe, że chodzi o wielką aferę korupcyjną, w wyniku której do Europy napłynęły setki tysięcy imigrantów" - napisał dziennik.

"Wyborcza" donosi, że Wawrzyk był w MSZ odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe. Wawrzyk okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. "Zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników" - informuje "GW". "Z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich (...) To one stały za projektem rozporządzenia ministra Wawrzyka" - przekazuje gazeta. "Wyborcza" podała, że w 2022 r. do Polski przybyło około 200 tys. migrantów, w tym 130 tysięcy z krajów muzułmańskich.