PiS nie ujawnia listy firm, które zarobiły na ukraińskim zbożu

Co istotne, było w tej puli również ziarno wpuszczane do Polski z pominięciem wszelkich procedur sanitarnych, bo na granicy dostawało etykietę, że to zboże techniczne. Sprawdzane nie było, do obrotu nie powinno trafić, ale ktoś je jednak skupował - a polscy producenci zostali z plonami w magazynach.