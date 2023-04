Ścigaj o umowie koalicyjnej PiS z Partią Republikańską: ja jej, szczerze mówiąc, nie przeczytałam

W marcu dziennikarz portalu tvn24.pl Grzegorz Łakomski dotarł do zapisów umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości oraz Partii Republikańskiej , która została zawarta w październiku 2021 roku. Większość sejmowa wisiała wtedy na włosku po tym, jak z rządu został usunięty wicepremier Jarosław Gowin . Zdecydowana większość z 32 punktów dokumentu odnosi się do miejsc na listach, stanowisk w rządzie oraz w instytucjach finansowanych z publicznych pieniędzy.

Ścigaj: ja jej, szczerze mówiąc, nie przeczytałam

Była pytana, czy poczuła "zawstydzenie lub zażenowanie", czytając o rozdziale stanowisk w umowie koalicyjnej. - Wstąpiłam do tego rządu z uwagi na rzeczy, którymi mam szansę się zająć i z uwagi na to, że patrząc na politykę społeczną, to zdecydowanie zgadzam się z wieloma rzeczami. Podoba mi się wiele działań, środków finansowych i to, co zostało w tym temacie zrobione - powiedziała.