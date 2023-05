Marcin Przydacz: Ważne jest, żeby trybunał już dzisiaj zaczął działać. Są sprawy, które czekają na rozstrzygnięcie

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w czwartek Sejmie projekt zmian w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który zakłada zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Prezydencki minister Marcin Przydacz został zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", czy projekt ustawy wniesiony przez posłów PiS to sposób na odkłócenie sędziów, który wymarzył sobie prezydent Andrzej Duda .

- Pan prezydent Andrzej Duda apelował bezpośrednio do trybunału i do sędziów trybunału, aby cytuję: "odkłócili się i wzięli do roboty" - odpowiedział Przydacz.

Dopytany, czy PiS postanowiło wziąć to we własne ręce i "odkłócić" ich przy pomocy ustawy, która de facto marginalizuje w pracach trybunału sędziów, którzy są zbuntowani przeciwko Julii Przyłębskiej, odpowiedział: - Myślę, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości powiedzieliby nieco inaczej. Powiedzieliby, że to powrót do stanu prawnego sprzed 2015 czy 2016 roku, bo był już kiedyś taki skład dziewięcioosobowy i wówczas nie było co do tego sporu - mówił prezydencki minister.