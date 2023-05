Rzecznik rządu: ustawodawca musi podjąć działania, jeśli widzi zagrożenie w funkcjonowaniu instytucji

Jeśli ustawodawca widzi jakiekolwiek zagrożenia co do funkcjonowania instytucji, może podjąć działania o charakterze legislacyjnym - skomentował rzecznik rządu Piotr Mueller projekt ustawy, który ma zmniejszyć minimalną liczebność Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2/3 liczby sędziów (tj. 10 sędziów) do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do dziewięciu. Rzecznik zakomunikował także, że "rząd odnosi się do projektu pozytywnie".