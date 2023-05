PiS chce zmniejszyć pełen skład TK. Profesor Marek Zubik o robieniu "fikołków prawodawczych" zamiast dobrej legislacji

Jeśli ustawa doszłaby do skutku, byłby to kolejny precedens, że dla potrzeb załatwienia indywidualnej sprawy i uważam, realnej sprawy, czyli ewidentnie braku funkcjonowania poprawnie sądu konstytucyjnego, można robić jakieś fikołki prawodawcze zamiast dobrą legislację - ocenił w TVN24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku profesor Marek Zubik. Komentował projekt PiS w sprawie zmniejszenia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym . Jak czytamy na sejmowej stronie, projekt dotyczy "usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego" przez zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9.

Profesor Zubik o skutkach działań z 2016 roku

- Jak się czyta uzasadnienie do projektu ustawy, to zaskakujące jest, że głównym uzasadnieniem ma być usprawnienie działania Trybunału Konstytucyjnego. To by świadczyło o tym, że kilka ostatnich lat doprowadziło do destrukcji jego funkcjonowania, ale może to jest po raz pierwszy uczciwie postawiona sprawa - powiedział Zubik.