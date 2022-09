Głosowanie w Sejmie w sprawie przesunięcia wyborów samorządowych jeszcze w czwartek

Projekt ustawy o wydłużeniu kadencji samorządów do wiosny 2024 roku, a tym samym przesunięciu wyborów samorządowych, ma być głosowany w Sejmie w czwartek po południu. Tak wynika z kolejności głosowań podanej na sejmowej stronie. - Im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie, by nie iść z bagażem porażki do wyborów parlamentarnych - skomentował Miłosz Motyka, rzecznik PSL.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r., jednocześnie jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych. Sejm rozpoczął w środę prace nad przygotowanym przez posłów PiS projektem o przedłużeniu upływającej w 2023 r. kadencji jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. W środę wieczorem odbyła się debata nad sprawozdaniem komisji wobec tego projektu. Wszystkie kluby i koła opozycyjne opowiedziały się przeciw projektowi. Za projektem był tylko klub PiS.

Jak wynika z kolejności czwartkowych głosowań, podanej na stronie Sejmu, głosowanie w tej sprawie ma się odbyć dzisiaj w godzinach popołudniowych. Głosowania mają się rozpocząć o godzinie 15.15.

Motyka: im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie

Miłosz Motyka, rzecznik PSL, mówił, że "to nie jest wina obywateli, samorządowców, tylko i wyłączne Prawa i Sprawiedliwości". - Polska jest w stanie zorganizować wybory. I PKW, i służby państwa (są gotowe zorganizować - red.) w odstępie miesięcznym lub półtoramiesięcznym od siebie, natomiast argument o przesuwaniu wyborów jest na tyle nietrafiony, że w 2024 roku na wiosnę blisko siebie i tak odbędą się wybory samorządowe, które będą przesunięte, i wybory parlamentarne (do Parlamentu Europejskiego red.), więc rządzący pokazują po raz kolejny, że ta argumentacja o przesunięciu wyborów jest kłamliwa. Im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie, by nie iść z bagażem porażki do wyborów parlamentarnych - mówił dalej.

Szef klubu KO Borys Budka mówił, że "jeżeli władza umawia się z obywatelami na pięcioletnią kadencję, (...), to nagle wolą jednego człowieka, Kaczyńskiego, nie można tego zmieniać". - To godzi w fundamentalne wartości demokracji, rządów prawa - dodał.

Smoliński: kiedyś ten problem trzeba było rozwiązać

Kazmierz Smoliński z PiS przekonywał, że skoro kilka lat temu zapadła decyzja o tym, że kadencja samorządów zostaje wydłużona do pięciu lat i wprowadzona jest dwukadencyjność, to "kiedyś ten problem trzeba było rozwiązać". - Po co rozwiązywać pięć lat temu? Teraz jest czas, żeby podjąć decyzję - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP