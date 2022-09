PiS chce przesunąć wybory samorządowe. Co na to Andrzej Duda? Odpowiada prezydencki minister

Prezydent Andrzej Duda uważa, że trudno byłoby zorganizować wybory samorządowe i parlamentarne w tak zbliżonym terminie zarówno z powodów technicznych jak i politycznych - powiedział szef gabinetu jego gabinetu Paweł Szrot. - Powody techniczne to wielki wysiłek organów wyborczych, a polityczne to dominacja kampanii ogólnokrajowej nad sprawami lokalnymi - dodał.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużającej kadencję samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 roku. Celem projektu jest przesunięcie wyborów lokalnych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi. Projekt ostro krytykuje opozycja. Zdaniem jej polityków, intencje PiS są nieczyste i jest to "ustawianie gry wyborczej pod siebie". Politycy obozu rządzącego zapewniają, że chodzi im o uniknięcie "zamieszania".

Prezydencki minister o argumentach Andrzeja Dudy

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że argumentem Andrzeja Dudy za utrzymaniem terminu wyborów na jesień 2023 roku było to, że Polacy umówili się ze swoimi samorządowcami na 5-letnią kadencję, a przesunięcie wyborów będzie naruszeniem tej umowy. Jednak - jak dodał Szrot - prezydent zawsze uważał, że zarówno z powodów technicznych, jak i politycznych bardzo trudno byłoby zorganizować wybory samorządowe i parlamentarne w zbliżonym terminie.

- Powody techniczne to wielki wysiłek organów wyborczych, a polityczne to dominacja kampanii ogólnokrajowej nad sprawami lokalnymi. To zjawisko niekorzystne i argument na rzecz rozdzielenia tych dwóch kampanii - mówił Szrot.