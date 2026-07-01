Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

PiS chce powołania nowej komisji. Jarosław Kaczyński: projekt jest już gotowy

|
Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Jarosław Kaczyński o utworzeniu Komisji Zaufania Publicznego: projekt ustawy jest już gotowy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Jarosław Kaczyński poinformował, że jego partia przygotowała projekt ustawy umożliwiającej powołanie komisji zaufania publicznego. Jak mówił, ma wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Zapowiedź prezesa PiS skomentowali między innymi Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty.

Złożenie projektu ustawy w sprawie komisji zaufania publicznego posłowie PiS zapowiadali w ubiegłym tygodniu. To pokłosie nieprawidłowości do jakich miało dojść w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Na środowym briefingu w Sejmie Jarosław Kaczyński przekazał, że projekt ustawy jest już gotowy. Wyjaśnił, że nie będzie to komisja śledcza ani instytucja, którą można w bliski sposób porównać z jakąkolwiek inną instytucją, funkcjonującą w przeszłości w polskim systemie politycznym. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że projekt trafi do Sejmu jeszcze w środę.

PiS chce powołania "całkowicie apolitycznej" komisji

Według wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, komisja będzie się składać z 15 ekspertów, którzy - jak mówił - "będą mieli pełną wiedzę na temat tego, jak powinna działać służba zdrowia".

Kaczyński zapewnił, że będzie to instytucja "całkowicie apolityczna", choć jej wyboru ma dokonywać Sejm. Kandydatów na członków komisji zgłaszać będą organizacje zawodowe funkcjonujące w sferze medycznej, w tym izby lekarskie, organizacje pielęgniarskie czy związki zawodowe.

W składzie komisji ma znaleźć się również trzech prawników wyspecjalizowanych w sprawach związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Kaczyński przekonywał, że ma być ona również apolityczna ze względu na to, że nie będzie podlegać "żadnemu organowi państwa".

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Według prezesa PiS celem komisji będzie przeprowadzenie badań odnoszących się do sytuacji nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia. Uprawnienia komisji, mają być "dość szerokie". - Między innymi będzie ona mogła sięgać do dokumentacji i informacji nie tylko w szpitalach, ale i jednostkach ochrony zdrowia, lub przeprowadzać rozmowy na podstawie których ustali tych stan w Warszawie i na Mazowszu - dodał.

Kaczyński mówił, że PiS nie dostrzega sensu, w powoływaniu sejmowej komisji śledczej w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdyż w Sejmie przewagę ma koalicja rządząca.

Wyraził nadzieję, że projekt zyska poparcie posłów obu Konfederacji i dużej grupy posłów Polski 2050. - Co do PSL-u, na to już nie liczymy, ale sądzimy, że być może inni się zastanowią - dodał prezes PiS. - Szanse nie są takie wielkie, ale trzeba próbować. My taką próbę właśnie podejmujemy. Inne drogi wydają się w tej chwili całkowicie nieefektywne - ocenił Kaczyński.

Lewica poprze propozycję PiS? Czarzasty: najpierw niech będzie projekt

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o propozycję PiS, powiedział, że Lewica chce być aktywna w tej sprawie, jednak rozmowy w klubie na ten temat będą prowadzone dopiero, gdy będzie znany projekt ustawy.

- Od pomysłu do przemysłu, w polityce szczególnie, mija bardzo dużo czasu - mówił Czarzasty na konferencji prasowej. - Najpierw niech będzie projekt, nie mam zwyczaju rozmawiania o rzeczy, której nie ma - zaznaczył Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty o inicjatywie PiS w sprawie nowej komisji: najpierw niech będzie projekt
Źródło: TVN24

Hołownia o pomyśle utworzenia komisji: to stała zabawa KO i PiS-u

O kwestię poparcia dla inicjatywy PiS pytany był też wicemarszek Sejmu Szymona Hołownię. Odparł, że o decyzję klubu Polski 2050 w tej sprawie należy zapytać jego przewodniczącego - Pawła Śliza.

- Natomiast wydaje mi się, że tworzenie kolejnych bytów, kolejnych komisji, obsadzanie ich kolejnymi politykami, żeby zrobić kolejne transmisje, to stała zabawa duopolu Koalicji Obywatelskiej i PiS-u - ocenił.

Mówił również, że sprawą Szpitala Południowego powinna zajmować się prokuratura. - Do tego służą w Polsce wszystkie te organy, które, jak rozumiem, zostały już postawione w stan alarmu. One powinny to wyjaśnić - dodał.

- Po co tworzyć taką komisję? Trzeba sobie powiedzieć jasno: po to, żeby PiS mógł przez rok grillować Koalicję Obywatelską w sprawie Szpitala Południowego. Koalicja Obywatelska powinna wyjaśnić wszystko, co ma do powiedzenia w związku ze Szpitalem Południowym, ale tworzenie kolejnych bytów, kolejnych etatów, kolejnych miejsc, kolejnych sekretariatów, wydawanie na to pieniędzy, jest po prostu bez sensu - oznajmił.

Hołownia o nowej inicjatywie PiS: po co tworzyć taką komisję?
Źródło: TVN24

Śledztwa w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego

W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u. Prokuratura rozważa też możliwość wszczęcia trzeciego śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jego podstawą mogą stać się informacje, jakie przekazał śledczym były ordynator oddziału chirurgii Emil Jędrzejewski.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Sprawa ma związek z publikacją portalu Zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

OGLĄDAJ: Mocne oskarżenia lekarza-sygnalisty. "Nie przedstawił żadnych dowodów, a one są kluczowe"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
1 godz 9 min
pc
Mocne oskarżenia lekarza-sygnalisty. "Nie przedstawił żadnych dowodów, a one są kluczowe"
W kuluarach
Źródło: PAP, TVN24
Tagi:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćSzpitalWarszawaWłodzimierz CzarzastySzymon HołowniaLewicaPolska 2050
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Kolejny kraj spoza Europy weźmie udział w Eurowizji
Kultura i styl
Piorun
Gdzie jest burza? Superkomórka niesie ulewy
METEO
Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik
Prezydent na chwilę, decyzje na lata. Co robi komisarz Krakowa?
Bartłomiej Plewnia
Londyn, widok na Tower Bridge
"Czarna dziura" w budżecie. Media alarmują
BIZNES
Tomasz Sakiewicz
Prokuratura zdecydowała w sprawie interwencji policji u szefa TV Republika
Polska
shutterstock_2352212191_1
Podwyżki w ochronie zdrowia. Dyrektorzy szpitali pytają o pieniądze
Piotr Wójcik
imageTitle
Hurkacz podekscytowany kolejnym meczem. "Nie lada wyzwanie"
EUROSPORT
pap_20140124_0VD (1)
Ile trzeba czekać na wizytę u kardiologa? Od dziś wskaże PCUŚ
Zdrowie
Pożar traw w okolicach Mińska Mazowieckiego
Pożar przy torach. Utrudnienia na kolei
WARSZAWA
Bus zalany ropą
Ropa tryskała jak z fontanny. Auta zalane, las zanieczyszczony
Lubuskie
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Burze w Polsce. Tu ma silnie grzmieć wieczorem i w nocy
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Godzina rozmowy Kosiniaka-Kamysza z Nawrockim. Wicepremier opuścił Pałac Prezydencki
Polska
Granica fińsko-rosyjska
Nagła decyzja Rosji. Zamknięte przejścia graniczne
BIZNES
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
NFZ opóźni płatności. Co to oznacza dla pacjentów?
Piotr Wójcik
imageTitle
Pierwszy poważny test za Sabalenką. Broniła piłek setowych
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny dzień Polaków w deblu
EUROSPORT
Ulica Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu
Najpopularniejsi patroni ulic. Ranking GUS
Maciej Wacławik
Burze
Przybyło czerwonych alarmów. Uważajmy
METEO
TikTok
TikTok zawiera ugodę z 15-latkiem. To część znacznie większej afery
BIZNES
Camp Kościuszko w Poznaniu
Poznańska baza USA. Żołnierze mówią o wyjątkowym przyjęciu
Polska
Karol Nawrocki Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania przed II turą
Dlaczego nie wezwano karetki do Nawrockiego? Bogucki odpowiada
Aleksandra Sapeta
Ocean
Oceany się gotują. Padł niechlubny rekord
METEO
Szpital Południowy w Warszawie
Zdjęcia z prosektorium Szpitala Południowego w sieci. Nie będzie śledztwa
WARSZAWA
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
14-latka przygnieciona ciągnikiem nie żyje. Pracowała w polu z ojcem i bratem
Kielce
Sprawcy ukradli jedzenie i ubrania od seniorki
Zażądali jedzenia od 84-latki. Gdy odmówiła, sami wzięli chleb i kiełbasę
Opole
"Obrzydliwy" gest Marokańczyka na mundialu? Coś się nie zgadza
Za ten gest "marokańska drużyna powinna zostać wyrzucona"? Coś nie pasuje
Michał Istel
imageTitle
Lechia Gdańsk dotkliwie ukarana
EUROSPORT
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Jechał za szybko. Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim
WARSZAWA
Dworzec Zachodni otwarty
91 stopni do wymiany. Śruba z walizki uszkodziła schody na nowym dworcu
WARSZAWA
Danusia
Ponowna kontrola w szkole po śmierci Danusi. Komunikat kuratorium

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica