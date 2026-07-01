Polska PiS chce powołania nowej komisji. Jarosław Kaczyński: projekt jest już gotowy Mikołaj Stępień Justyna Sochacka Zespół autorów |

Jarosław Kaczyński o utworzeniu Komisji Zaufania Publicznego: projekt ustawy jest już gotowy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Złożenie projektu ustawy w sprawie komisji zaufania publicznego posłowie PiS zapowiadali w ubiegłym tygodniu. To pokłosie nieprawidłowości do jakich miało dojść w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Na środowym briefingu w Sejmie Jarosław Kaczyński przekazał, że projekt ustawy jest już gotowy. Wyjaśnił, że nie będzie to komisja śledcza ani instytucja, którą można w bliski sposób porównać z jakąkolwiek inną instytucją, funkcjonującą w przeszłości w polskim systemie politycznym. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że projekt trafi do Sejmu jeszcze w środę.

PiS chce powołania "całkowicie apolitycznej" komisji

Według wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, komisja będzie się składać z 15 ekspertów, którzy - jak mówił - "będą mieli pełną wiedzę na temat tego, jak powinna działać służba zdrowia".

Kaczyński zapewnił, że będzie to instytucja "całkowicie apolityczna", choć jej wyboru ma dokonywać Sejm. Kandydatów na członków komisji zgłaszać będą organizacje zawodowe funkcjonujące w sferze medycznej, w tym izby lekarskie, organizacje pielęgniarskie czy związki zawodowe.

W składzie komisji ma znaleźć się również trzech prawników wyspecjalizowanych w sprawach związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Kaczyński przekonywał, że ma być ona również apolityczna ze względu na to, że nie będzie podlegać "żadnemu organowi państwa".

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Według prezesa PiS celem komisji będzie przeprowadzenie badań odnoszących się do sytuacji nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia. Uprawnienia komisji, mają być "dość szerokie". - Między innymi będzie ona mogła sięgać do dokumentacji i informacji nie tylko w szpitalach, ale i jednostkach ochrony zdrowia, lub przeprowadzać rozmowy na podstawie których ustali tych stan w Warszawie i na Mazowszu - dodał.

Kaczyński mówił, że PiS nie dostrzega sensu, w powoływaniu sejmowej komisji śledczej w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdyż w Sejmie przewagę ma koalicja rządząca.

Wyraził nadzieję, że projekt zyska poparcie posłów obu Konfederacji i dużej grupy posłów Polski 2050. - Co do PSL-u, na to już nie liczymy, ale sądzimy, że być może inni się zastanowią - dodał prezes PiS. - Szanse nie są takie wielkie, ale trzeba próbować. My taką próbę właśnie podejmujemy. Inne drogi wydają się w tej chwili całkowicie nieefektywne - ocenił Kaczyński.

Lewica poprze propozycję PiS? Czarzasty: najpierw niech będzie projekt

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o propozycję PiS, powiedział, że Lewica chce być aktywna w tej sprawie, jednak rozmowy w klubie na ten temat będą prowadzone dopiero, gdy będzie znany projekt ustawy.

- Od pomysłu do przemysłu, w polityce szczególnie, mija bardzo dużo czasu - mówił Czarzasty na konferencji prasowej. - Najpierw niech będzie projekt, nie mam zwyczaju rozmawiania o rzeczy, której nie ma - zaznaczył Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty o inicjatywie PiS w sprawie nowej komisji: najpierw niech będzie projekt Źródło: TVN24

Hołownia o pomyśle utworzenia komisji: to stała zabawa KO i PiS-u

O kwestię poparcia dla inicjatywy PiS pytany był też wicemarszek Sejmu Szymona Hołownię. Odparł, że o decyzję klubu Polski 2050 w tej sprawie należy zapytać jego przewodniczącego - Pawła Śliza.

- Natomiast wydaje mi się, że tworzenie kolejnych bytów, kolejnych komisji, obsadzanie ich kolejnymi politykami, żeby zrobić kolejne transmisje, to stała zabawa duopolu Koalicji Obywatelskiej i PiS-u - ocenił.

Mówił również, że sprawą Szpitala Południowego powinna zajmować się prokuratura. - Do tego służą w Polsce wszystkie te organy, które, jak rozumiem, zostały już postawione w stan alarmu. One powinny to wyjaśnić - dodał.

- Po co tworzyć taką komisję? Trzeba sobie powiedzieć jasno: po to, żeby PiS mógł przez rok grillować Koalicję Obywatelską w sprawie Szpitala Południowego. Koalicja Obywatelska powinna wyjaśnić wszystko, co ma do powiedzenia w związku ze Szpitalem Południowym, ale tworzenie kolejnych bytów, kolejnych etatów, kolejnych miejsc, kolejnych sekretariatów, wydawanie na to pieniędzy, jest po prostu bez sensu - oznajmił.

Hołownia o nowej inicjatywie PiS: po co tworzyć taką komisję? Źródło: TVN24

Śledztwa w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego

W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u. Prokuratura rozważa też możliwość wszczęcia trzeciego śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jego podstawą mogą stać się informacje, jakie przekazał śledczym były ordynator oddziału chirurgii Emil Jędrzejewski.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Sprawa ma związek z publikacją portalu Zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

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