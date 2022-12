Kosiniak-Kamysz o komisji weryfikacyjnej zaproponowanej przez PiS: będzie używana tylko do manipulacji, celów politycznych

Trybunał Stanu to jest nic w porównaniu z tą komisją. To jest sąd ostateczny. On będzie używany tylko i wyłącznie do manipulacji, do celów politycznych - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do projektu ustawy autorstwa PiS o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

W zeszły czwartek posłowie Prawa i Sprawiedliwości poinformowali o złożeniu w Sejmie projektu ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w środę w "Rozmowie Piaseckiego", że "na pierwszy rzut oka ustawa nie jest zgodna z konstytucją". Dodał, że "ogranicza prawa publiczne".

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

Kosiniak-Kamysz: prezydent Andrzej Duda nie powinien tej ustawy podpisać

- Trybunał Stanu to jest nic w porównaniu z tą komisją. To jest sąd ostateczny, można powiedzieć. On będzie używany tylko i wyłącznie do manipulacji, do celów politycznych - ocenił.

Dodał, że "prezydent Andrzej Duda w żaden sposób nie powinien tej ustawy podpisać".

- Ja już pomijam, że my to będziemy negować w parlamencie, ale w takim kształcie, gdzie ze wszystkich służb może być ujawniana informacja, to gdzie tu jest bezpieczeństwo państwa w obliczu tego zagrożenia i co z tego Polacy będą mieli? Jaki ma być efekt dla obywateli Rzeczpospolitej z tej komisji? - zastanawiał się.

PiS walczy o utrzymanie władzy, chce nowej komisji weryfikacyjnej TVN24

Komisja weryfikacyjna do zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski

W poniedziałek PiS poinformowało, że Państwowa Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 ma się składać z dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji.

Wróbel o zapowiedzi komisji weryfikacyjnej: to rzeczywistość, do której ze zdziwieniem się będziemy przyzwyczajać TVN24

Komisja ma analizować między innymi czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które ma móc podjąć komisja to między innymi uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//now

Źródło: TVN24, PAP