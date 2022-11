PiS chce komisji badającej politykę energetyczną. Szłapka: w gruncie rzeczy jest groźna

Do sprawy odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" przewodniczący Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. Powiedział, że to "sytuacja kompletnie niepoważna". - Prawo i Sprawiedliwość rządzi od ponad siedmiu lat. W 2015 roku biegali po Sejmie, po wszystkich ministerstwach i opowiadali, jak to wielki audyt przygotują, jak fatalne były rządu PO-PSL. I co? I nic. Ani jednego zawiadomienia do prokuratury, ani jednej sprawy - mówił.