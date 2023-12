TVP w likwidacji. "Mieć trzy miliardy i nie mieć trzech miliardów, to jednak poważna różnica"

Media publiczne powinny być własnością społeczeństwa, a nie jednej partii. W tym kontekście rozumiem bardzo dobrze walkę PiS-u o to, żeby do zmian nie dochodziło - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Michał Gramatyka. Wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 mówił w programie o decyzji ministra kultury o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP.

- To wykorzystanie sytuacji, którą sprokurował pan prezydent swoim wetem, w momencie kiedy w bardzo poważny sposób zachwiał finansami telewizji publicznej. Pojawiły się przesłanki do rozpoczęcia procesu likwidacji, który powoduje, że można bardziej elastycznie działać, niż w poprzednim stanie - tłumaczył Gramatyka.

Gramatyka zwrócił uwagę, że na antenie TVP "przestała lać się propaganda jednej partii". - A media publiczne powinny być własnością społeczeństwa, a nie jednej partii. W tym kontekście rozumiem bardzo dobrze walkę PiS-u o to, żeby do tych zmian nie dochodziło - mówił.

Gramatyka: chodzi o to, żeby media służyły społeczeństwu

- Proszę zwrócić uwagę, co oni robią. Weszli do siedziby publicznych mediów, pokazując swoje legitymacje. Jeden poseł, zdaje się, nawet udawał policję. Próbują legitymować ludzi, nie wpuszczają tam kogokolwiek innego. Wczoraj wracałem autobusem z pracy i widziałem protesty przed PAP-em. Rzeczywiście 20, może 30 osób, które są pewnie przekonane do swoich wartości, ale przecież nie o to chodzi. Przecież chodzi o to, żeby media służyły społeczeństwu - mówił.