Polska Piotr Zgorzelski o zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego: podchodzę do tego sceptycznie Filip Czerwiński |

Piotr Zgorzelski o zapowiedzi Ukrainy w sprawie Wołynia: podchodzę do tego sceptycznie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Ukrainy przekazał w piątek, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku". Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.

- Podchodzę do tego sceptycznie, aczkolwiek nie zamykam drzwi dla dobrej woli płynącej ze strony Ukrainy, bo zawsze pamiętam, że Ukraina walczy, a po drugiej stronie mocy, złej stronie, jest Rosja - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski.

Czego oczekują rodziny kresowe?

Zgorzelski ocenił, że Ukraina kolejny rok zużywa rosyjską armię i "nie ma wątpliwości, komu kibicować powinni wszyscy przyzwoici Polacy".

- Natomiast jeśli my wchodzimy na ten level historyczno-tożsamościowy, to nie mam zaufania do takich wypowiedzi, ponieważ ich było tak dużo w wydaniu okrągłym lub było tyle możliwości dla pana prezydenta Zełenskiego, żeby powiedział magiczne słowo "przepraszam", a tego słowa nie użył, że podchodzę do tego sceptycznie - zaznaczył polityk PSL.

Jak tłumaczył Zgorzelski, Polacy, a zwłaszcza rodziny kresowe, "mają dosyć już odkładania ich wrażliwości na półkę ze względu na dobrosąsiedzkie stosunki".

- Oni oczekują czterech prostych rzeczy (...). Stanięcia w prawdzie i uznania, że było to ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Po drugie, rozpoczęcie procesu ekshumacji realnej, a nie pozornej. Po trzecie, zaprzestania prowokacji takich jak chociażby popiersie Szuchewycza na szkole imienia św. Marii Magdaleny, Szuchewycza, który wydał rozkaz, żeby Polaków wyciąć w pień, i w końcu restytucja polskich kościołów. Żeby w polskich kościołach nie odbywały się jakieś koncerty, nie wiadomo jakie, tylko żeby został kościół przywrócony wiernym - wymienił wicemarszałek Sejmu.

Zdaniem Zgorzelskiego ekshumacje mają obecnie charakter pozorny, bo dokonuje się ich rocznie od pięciu do dziesięciu. - A prognozowanych punktów do poszukiwań jest około półtora tysiąca. To jaką mamy perspektywę? Ilu lat? 150? - dopytywał.

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Wybór Mateusza Szpytmy. "Bardzo dobry historyk"

Koalicja rządząca podzieliła się w piątek podczas głosowania w Sejmie nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. PiS, Konfederacja, PSL i część posłów Polski 2050 zagłosowało za nim, a KO, Lewica, Razem, Centrum, Konfederacja Korony Polskiej i część posłów Polski 2050 - przeciwko niemu.

- To jest bardzo dobry historyk - ocenił Zgorzelski.

Grupa ponad 170 historyków podpisała list otwarty, aby nie wybierać Szpytmy, gdyż jest jedną z twarzy "skrajnego upolitycznienia IPN, który stał się partyjną przybudówką PiS".

- Jestem bardzo zadowolony, że to jest jedyny argument, który wygenerowało stu historyków. Ja jestem jako historyk, magister historii, w gronie kilkudziesięciu tysięcy historyków, który być może mają inne zdanie - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Jak wskazał Zgorzelski, Mateusz Szpytma jest twórcą i pomysłodawcą Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Mówił też, że jego kandydaturę pozytywnie ocenił Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, kiedy z nim o tym rozmawiał.

Piotr Zgorzelski o Mateuszu Szpytmie: to jest bardzo dobry historyk Źródło: TVN24

Donald Tusk "zachował się bardzo elegancko"

Mateusz Szpytma został wybrany w Sejmie, ale jego kandydaturę musi też zatwierdzić Senat, gdzie - jak oświadczył premier Donald Tusk - to się nie stanie.

- Premier moim zdaniem zachował się bardzo elegancko, jeśli chodzi o całą tę sytuację, bo wiedział, że my nie warunkowaliśmy poparcia dla rzeczniczki praw obywatelskich jakimkolwiek poparciem Mateusza Szpytmy, bo w koalicji rozmawia się uczciwie i przyzwoicie - powiedział Zgorzelski.

W piątek Sejm wybrał też Rzecznika Praw Obywatelskich. Najwięcej głosów zdobyła kandydatka KO i Lewicy mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Jej kandydaturę poparło też PSL.

- Premier jakby to uznał, także uznał nasze racje, które skłoniły nas do tego, abyśmy za tą kandydaturą [Szpytmy - red.] głosowali - podkreślił gość "Faktów po Faktach".

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