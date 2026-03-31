Piotr Zgorzelski o "żabie" i "koniu". Marcin Bosacki: wyjaśnimy sobie przy kawie

Bosacki o złośliwościach Zgorzelskiego: wyjaśnimy sobie przy kawie Źródło: TVN24+

Wiceszef MSZ Marcin Bosaki pytany był w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ o swoje słowa z lutego na temat szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wówczas to Bosacki w Radiu ZET został zapytany o używanie przez szefa MON nazwy Fort Trump wobec budowanej bazy wojsk amerykańskich w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że "zawsze był przeciwny tego typu lizusostwu".

- Mówiłem o lizusostwie, bo uważałem - i nadal uważam - że pierwotny pomysł, który złożono za czasów PiS-u, wynikał z lizusostwa. O lizusostwo pana wicepremiera nie posądzam, ale zdania nie zmieniam - wyjaśniał Bosacki w "Newsie Michalskiego".

Marcin Bosacki Źródło: TVN24

Bosacki odpowiada Zgorzelskiemu

O te same słowa Bosackiego z Radia Zet pytany był w lutym przez Agatę Adamek w "Jeden na jeden" wicemarszałek Piotr Zgorzelski. - Kto to powiedział? Jeden z sześciu czy siedmiu wiceministrów spraw zagranicznych? - ironizował wtedy wicemarszałek. - Konia kują, żaba nogę podstawia? - kontynuował.

- Myślę, że naprawdę mógłby sobie darować krytykowanie i w ten sposób nazywanie wicepremiera i ministra obrony narodowej, lidera jednej z partii koalicyjnych, które tworzą rząd, w którym ten pan jest wiceministrem - powiedział Zgorzelski

- Wyjaśnimy to sobie przy kawie - uciął Bosacki, pytany o to.

Gość Patryka Michalskiego mówił też o wtorkowej wizycie szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Kijowie, trwającej na Węgrzech kampanii wyborczej, relacjach rządu Orbana z Kremlem i wojnie na Bliskim Wschodzie. Więcej w TVN24+.

