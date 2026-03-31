Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Piotr Zgorzelski o "żabie" i "koniu". Marcin Bosacki: wyjaśnimy sobie przy kawie

|
skl
Bosacki o złośliwościach Zgorzelskiego: wyjaśnimy sobie przy kawie
Źródło: TVN24+
O lizusostwo wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza nie posądzam, ale zdania nie zmieniam - mówił wiceszef MSZ Marcin Bosacki pytany o swoje niedawne słowa o szefie MON i Fort Trump. A co sądzi o komentarzach Piotra Zgorzelskiego na ten temat? - Wyjaśnimy to sobie przy kawie - odpowiada w programie "News Michalskiego".

Wiceszef MSZ Marcin Bosaki pytany był w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ o swoje słowa z lutego na temat szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wówczas to Bosacki w Radiu ZET został zapytany o używanie przez szefa MON nazwy Fort Trump wobec budowanej bazy wojsk amerykańskich w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że "zawsze był przeciwny tego typu lizusostwu".

Oglądaj "News Michalskiego" we wtorki i czwartki TVN24+ lub jako wideo na żądanie.

- Mówiłem o lizusostwie, bo uważałem - i nadal uważam - że pierwotny pomysł, który złożono za czasów PiS-u, wynikał z lizusostwa. O lizusostwo pana wicepremiera nie posądzam, ale zdania nie zmieniam - wyjaśniał Bosacki w "Newsie Michalskiego".

Marcin Bosacki
Bosacki odpowiada Zgorzelskiemu

O te same słowa Bosackiego z Radia Zet pytany był w lutym przez Agatę Adamek w "Jeden na jeden" wicemarszałek Piotr Zgorzelski. - Kto to powiedział? Jeden z sześciu czy siedmiu wiceministrów spraw zagranicznych? - ironizował wtedy wicemarszałek. - Konia kują, żaba nogę podstawia? - kontynuował.

- Myślę, że naprawdę mógłby sobie darować krytykowanie i w ten sposób nazywanie wicepremiera i ministra obrony narodowej, lidera jednej z partii koalicyjnych, które tworzą rząd, w którym ten pan jest wiceministrem - powiedział Zgorzelski

"To najpoważniejszy dylemat, który zdefiniuje go na długie lata"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

- Wyjaśnimy to sobie przy kawie - uciął Bosacki, pytany o to.

Gość Patryka Michalskiego mówił też o wtorkowej wizycie szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Kijowie, trwającej na Węgrzech kampanii wyborczej, relacjach rządu Orbana z Kremlem i wojnie na Bliskim Wschodzie. Więcej w TVN24+.

OGLĄDAJ: USA chcą polskich Patriotów na Bliskim Wschodzie? Stanowcza reakcja ministra
USA rozmieszczą rakiety Patriot na Bliskim Wschodzie (na nagraniu ćwiczenia z użyciem systemu Patriot)

USA chcą polskich Patriotów na Bliskim Wschodzie? Stanowcza reakcja ministra

USA rozmieszczą rakiety Patriot na Bliskim Wschodzie (na nagraniu ćwiczenia z użyciem systemu Patriot)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara, Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Piotr ZgorzelskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychWładysław Kosiniak-Kamysz
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
2026-03-30T150810Z_1_LWD863330032026RP1_RTRWNEV_C_8633-IRAN-CRISIS-USA-BASE-STILLS-0002
"Poważny cios" w amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie
Świat
Napadli na nastolatka w Kołobrzegu
Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę
Trójmiasto
Trudne warunki na drogach w Zakopanem
Zamknięty szlak do Morskiego Oka. Wzrosło zagrożenie lawinowe
METEO
Peter Szijjarto oraz Siergiej Ławrow
"Gorąca linia" z Kremlem. Tak Szijjarto działał na rzecz Rosji
Świat
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
BIZNES
Sędzia jechała nieznacznie szybciej od obowiązującego limitu
Praworządność rozbiła się o maskę czerwonej osobówki
Bartłomiej Plewnia
Łódź. Policjanci zatrzymali po pościgu kierowcę
Policyjny pościg za pijanym 19-latkiem. Nagranie
Łódź
Kierowca samochodu uderzył w drzewo
Kierowca uderzył w drzewo. Samochód na boku
WARSZAWA
Całun Turyński
Całun Turyński. Nowe odkrycie "komplikuje historię" relikwii
Świat
imageTitle
Kompromitacja, konflikt, sabotaż. Tak zmienili się Szwedzi
EUROSPORT
Zabezpieczono miliony papierosów i 16 ton tytoniu
4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu. Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita
Trójmiasto
Pierwsze wiązy trafiły na ul. Złotą
Zielona metamorfoza na Złotej
WARSZAWA
imageTitle
"Nienawidzę siebie za błędy"
EUROSPORT
gaz rury rura shutterstock_796288390_S
Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"
BIZNES
Sąd Najwyższy Warszawa
Czy można rozwiązać ten węzeł gordyjski? "Odpowiadam kategorycznie, że nie"
Polska
pap_20240718_0QG
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu
Polska
Zorza polarna w Ustce (Pomorskie)
Zorza polarna nad Polską. Tej nocy warto spojrzeć w niebo
METEO
Kobieta została skazana.
Żona korzystała z konta zmarłego męża. Usłyszała zarzuty
Poznań
Zatrzymali złodzieja i odzyskali mienie o wartości ponad 10 tysięcy złotych
Ukradł hulajnogę elektryczną i dwa rowery
WARSZAWA
Pościg w Grajewie. Kierowca próbował potrącić policjanta
Ścigany kierowca próbował potrącić policjanta, padł strzał
Białystok
shutterstock_373279519
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest wniosek
BIZNES
Wtorek to kolejny deszczowy i śnieżny dzień
Radar opadów. Tu spadnie deszcz i mocno sypnie śniegiem
METEO
Jan Urban
Oni nie zagrają ze Szwecją. Urban skreślił dwóch piłkarzy
EUROSPORT
Pożar pływalni w Krośnie
Po pożarze pływalnia zamknięta do odwołania
Rzeszów
18-latkowie wyłudzili od emerytów ponad 70 tysięcy złotych
Oszukali seniorów metodą "na lekarza". Dwaj 18-latkowie zatrzymani
Lublin
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
BIZNES
imageTitle
Zwolniony 72 dni przed mundialem
EUROSPORT
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
Nawrocki i Orban
Co z notatką po wizycie w Budapeszcie? Wiceszef MSZ odpowiada
NEWS MICHALSKIEGO
Mężczyzna odpowie za zabójstwo
Kałuża krwi i ciało 34-latki na klatce schodowej
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

