fakty po faktach "Tchórze i pętaki". Wicemarszałek Sejmu o Marcinie Romanowskim i Zbigniewie Ziobrze Kuba Koprzywa |

Zgorzelski: to tchórze i pętaki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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Piotr Zgorzelski był pytany w "Faktach po Faktach" o ucieczkę Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Były wiceszef resortu sprawiedliwości - na 99 procent, jak powiedział we wtorek premier Donald Tusk, jest w Naddniestrzu, prorosyjskim, separatystycznym regionie Mołdawii.

Zgorzelski zwrócił uwagę na sporny status Naddniestrza i ocenił, że Romanowski tak naprawdę "uciekł do Rosji". - Człowiek, który był wiceministrem sprawiedliwości, posłem na Sejm, reprezentującym obywateli Rzeczypospolitej, uznał, że z punktu widzenia, nie wiem, jego bezpieczeństwa, jego jakichś być może nieznanych nam pobudek, należy przed polskim wymiarem sprawiedliwości uciekać do Rosji - podkreślił.

Piotr Zgorzelski Źródło zdjęcia: TVN24

Piotr Zgorzelski o Marcinie Romanowskim: naprawdę musi mieć dużo na sumieniu

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że to "nie pierwszy przypadek". Przypomniał sprawę byłego sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś, i ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA. - Co się takiego dzieje, że ludzie, którzy tworzyli wymiar sprawiedliwości, odpowiadali za jego funkcjonowanie przez osiem lat, uciekają przed nim? - pytał.

- Mają coś na sumieniu. To nie są ludzie, którzy są osobami godnymi uwagi, czy godnymi jakiegokolwiek szacunku. To są tchórze i pętaki - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że Ziobro jest wciąż wiceprezesem PiS, a koledzy partyjni bronią Romanowskiego. - Kiedy rozmawia się na offie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni oczywiście mają z tym problem - zdradził. - Natomiast w oficjalnym komunikacie, w wersji dla mediów i dla swojego elektoratu, oczywiście ubierają to w piórka osób prześladowanych, że musiały one opuścić kraj - dodał.

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Zgorzelski powiedział, że jeżeli Romanowski uciekł do Naddniestrza, "to naprawdę musi mieć dużo na sumieniu". Zdaniem polityka PSL "prawdopodobnie służby nie tylko wiedzą, że jest, ale pewnie też wiedzą, gdzie jest". - Jest moim zdaniem kwestią czasu, aby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości, przed polskim wymiarem sprawiedliwości, niezależnym wymiarem sprawiedliwości - stwierdził.

Szymon Hołownia wicepremierem? "To jest na stole"

Zgorzelski pytany był też o potencjalne koalicje przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Prowadząca Diana Rudnik dociekała, czy możliwy jest ponowny sojusz PSL z Polską 2050. - Gdyby Szymon Hołownia zechciał zebrać się jeszcze raz i zdecydował się ogarnąć swoją trzódkę, która się rozbiegła wtedy, kiedy przestał być marszałkiem Sejmu, to myślę, że można by dołączyć tę ekipę do projektu, nad którym póki co w cichości pracujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe z partnerami - powiedział polityk PSL.

Zgorzelski powiedział, że w jego ocenie "najbardziej czysty układ jest taki, kiedy liderzy podmiotów tworzących koalicję wchodzą do rządu". Czy wobec tego Hołownia mógłby zostać wicepremierem? - To jest moim zdaniem na stole - ocenił.

Piotr Zgorzelski o koalicji PSL z Polską 2050 Źródło: TVN24

Jak PSL zagłosuje w sprawie Macieja Berka?

Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? - Kandydatura została zgłoszona wczoraj. Pan Maciej Berek został zaproszony na posiedzenie naszego klubu, na którym będzie miał rozmowę z naszymi posłami i po tej rozmowie podejmiemy decyzję - mówił Zgorzelski.

Przyznał jednak, że jest bliżej tego, aby zagłosować za kandydaturą Berka.

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