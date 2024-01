Jarosław Kaczyński o Wawrzyku: oczywiście, że go kojarzę

O Wawrzyku dziennikarze rozmawiali w czwartek w Sejmie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim . - Kojarzę, oczywiście, że go kojarzę - powiedział, pytany o swoje wczorajsze słowa, że "nie wie, kto to jest". - Proszę państwa, nie wiadomo co jest, nie ma żadnego wyroku sądu - dodał.

Wskazywał, że zatrzymania "dokonuje się wtedy, kiedy są odpowiednie dowody". - Z mojej wiedzy wynika, że wtedy żadnych zarzutów karnych w stosunku do pana Wawrzyka nie było. Natomiast był pewien niepokój co do jego nadzoru nad tym wszystkim. Dlatego został odwołany (z MSZ). Został odwołany jeszcze za naszych rządów. To wszystko, co można było wtedy zrobić - mówił Kaczyński.