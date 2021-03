Bezpartyjny kandydat na rzecznika praw obywatelskich wstępuje do PiS. "Każdy ma jakieś poglądy"

Piotr Wawrzyk od początku obecnej kadencji Sejmu należy do klubu parlamentarnego PiS, ale do tej pory nie był członkiem partii. Teraz postanowił zmienić ten stan rzeczy. - Chciałbym mieć wpływ na politykę partii jako członek. To jest partia, która odpowiada mi programowo, bo jest prospołeczna. Kładzie nacisk na kwestie społeczne, obywatelskie. Dlatego zdecydowałem się na to w tym momencie - uzasadniał.