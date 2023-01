Sześć lat temu w centrum Warszawy podpalił się Piotr Szczęsny. W jego mieście odsłonięto tablicę pamiątkową

"Drzewo pamięci Piotra Szczęsnego (1963-2017). Jeśli nie my, to kto?" - taki napis znajduje się na odsłoniętej w czwartek tablicy pamiątkowej.

- Niedawno, gdy była piąta rocznica śmierci Piotra Szczęsnego, odbywała się premiera filmu Andrzeja Saramanowicza. To nie był specjalnie poważny film, powiedziałbym, że był natury komediowej. Natomiast myślę, że to było ważne, że przed rozpoczęciem premiery Andrzej Saramanowicz poprosił wszystkich gości o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci Piotra Szczęsnego - wspomniał na uroczystości były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Bodnar tłumaczył, że mówi o tym dlatego, że "jeśli tego typu rocznice są czczone w taki sposób i jeżeli ta informacja trafia do osób, które może niekoniecznie interesują się sprawami publicznymi, ale dzięki takim gestom pamiętają, to znaczy, że ta praca na rzecz upamiętnienia ma wielki sens i jest ona niezwykle potrzebna".

- Liczę na to, że kolejne tablice, pomniki, miejsca, związane z Piotrem Szczęsnym, będą powstawać - przyznał.

Negrusz-Szczęsna wspomniała, że Szczęsny protestował przeciwko "niszczeniu demokratycznego państwa prawa". - Uzasadnienie tej dramatycznej decyzji przedstawił w liście i piętnastu postulatach, zwanych listem Piotra Szczęsnego, skierowanym do obywateli i mediów. Niestety, dotychczas żaden z postulatów nie stracił na wartości - przyznała.

Piotr Szczęsny podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki

54-letni Piotr Szczęsny podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie 19 października 2017 roku. Świadkowie zdarzenia opisywali, że było słychać krzyk, a w stronę PKiN biegli ludzie, wzywali pomoc. Na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarli strażacy. Mężczyzna był nieprzytomny. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie w niedzielę 29 października 2017 roku zmarł.

Przed podpaleniem się rozdawał ulotki przechodniom, na których spisał 15 powodów jego protestu. Ulotki zawierały też wezwanie "do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu on protestuje". Podpisał się na nich, jako "Szary Człowiek".