Polska Od lat odkłamuje tezy Antoniego Macierewicza. Tak Piotr Świerczek skomentował opinię biegłych Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Świerczek: wymowa opinii biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej jest prosta Źródło wideo: TVN24

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W piątek w Prokuraturze Krajowej jej rzecznik prokurator Przemysław Nowak przedstawił wnioski i konkluzje wynikające z całościowej i kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu biegłych w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Krótko po konferencji ustalenia biegłych komentował na antenie TVN24 Piotr Świerczek, reporter "Czarno na białym", autor reportaży o katastrofie smoleńskiej oraz związanego z nią śledztwa i działań Antoniego Macierewicza.

Jak podkreślił, "wymowa opinii jest prosta". - Kategorycznie wykluczono wybuch na pokładzie samolotu. Na pytania dotyczące zamachu padła taka sama odpowiedź - stwierdził i dodał, że tego należało się spodziewać.

- Na pewno prokuratura, przedstawiając tę opinię, zakończyła etap zbierania materiałów dowodowych - ocenił Świerczek. Dziennikarz stwierdził, że nowymi informacjami są wyniki badań fizykochemicznych dotyczących obecności materiałów wybuchowych w Tu-154.

Świerczek o śledztwie smoleńskim: wszystko zmierza do umorzenia

Zwrócił uwagę, że na konferencji nie pojawili się prokuratorzy będący członkami zespołu prowadzącego śledztwo. - Może zobaczymy ich wtedy, kiedy śledztwo formalnie zostanie umorzone, bo wygląda na to, że wszystko do tego zmierza - dodał.

- W związku z tym, że pilotujący tę maszynę piloci nie żyją, w wielu wątkach (sprawa) zostanie umorzona - prognozował Świerczek. Zauważył również, że trudno będzie przedstawić zarzuty żyjącym rosyjskim kontrolerom lotu, którzy według opinii biegłych przyczynili się do katastrofy - ponieważ od 2019 roku rosyjska prokuratura nie współpracuje z polską w zakresie śledztwa.

Jeszcze w 2015 roku sformułowano zarzuty wobec kontrolerów lotów ze smoleńskiego lotniska. W 2017 r. prokuratura zmieniła zarzuty z nieumyślnego spowodowania katastrofy i sprowadzenia jej niebezpieczeństwa na działanie umyślne. Prokurator Nowak przypomniał na piątkowym briefingu prasowym, że są oni poszukiwani listami gończymi.

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