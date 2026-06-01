Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

PiS nazywa SAFE "chwilówką". "Zapomnieli, że sami taką chwilówkę wzięli"

|
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
Świerczek: PiS zapomniało, że samo wzięło chwilówkę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell
Narracja polityków prawicy po prostu nie jest zgodna z prawdą - powiedział reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek. Na antenie TVN24 mówił o krytyce PiS wobec programu SAFE. Opowiedział też o ustaleniach ze swojego śledztwa w sprawie umów na zakup wojskowego sprzętu podpisywanych przez Zjednoczoną Prawicę.

Reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek przeprowadził dziennikarskie śledztwo w sprawie warunków, na których rząd PiS dokonywał zakupów wojskowego sprzętu. Ustalił między innymi, że kredyty zaciągnięte przez rząd PiS są wyżej oprocentowane, a sprzęt za nie kupiony jest i będzie produkowany w zagranicznych, a nie polskich fabrykach.

OGLĄDAJ: Polecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Piotr Świerczek w TVN24 porównał narrację PiS w sprawie programu SAFE ze szczegółami kredytów i pożyczek, które zaciągały rządy Zjednoczonej Prawicy.

Świerczek o umowach na zakup sprzętu za PiS: tam też były warunki

- Mnie głównie poruszyło to, że w zasadzie my rozmawiamy o warunkowości programu SAFE, bo to główny powód protestu polityków prawicy i tego oburzu, jeśli chodzi o ten program. Tylko jeśli mówimy o warunkowości programu SAFE, to dlaczego do tej pory nie powiedzieliśmy nic o tym, na jakich warunkach Mariusz Błaszczak podpisał swoje pożyczki w Korei [Południowej - red.] czy też w Stanach Zjednoczonych - zwracał uwagę reporter "Czarno na białym".

Jak powiedział, "tam też były warunki". Przypomniał, że część z nich jest jawna. - Na przykład pożyczki w Stanach Zjednoczonych mają swoje warunki, chociażby takie, że możemy ci odebrać wsparcie, odebrać sprzęt, jeśli na przykład będziesz łamać prawa człowieka - opisywał.

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel

- Możemy takiemu danemu krajowi odebrać wsparcie, jeśli na przykład nie będzie dopuszczał pomocy humanitarnej Stanów Zjednoczonych świadczonej na rzecz innego kraju - wymieniał.

Świerczek powiedział, że "każdy program, każda pożyczka, każdy kredyt, jaki podpisała Zjednoczona Prawica, też ma swoje warunki".

Świerczek: o SAFE wiemy więcej niż o jakiejkolwiek pożyczce Błaszczaka

Reporter "Czarno na białym" zaznaczył, że w swoim reportażu nie podważa zakupów dokonanych przez Mariusza Błaszczaka. - Jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości wymyślili sobie nową nazwę na program SAFE, nazywając ten program chwilówką, to zapomnieli, że sami taką chwilówkę wzięli - powiedział.

- Kiedy na samym początku 2022 roku brakowało kasy w budżecie Ministerstwa Obrony [Narodowej - red.], Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych był dopiero powołany, jeszcze nie miał zebranej kasy, nic go nie zasilało, i wtedy Mariusz Błaszczak musiał na szybko na niekorzystny procent wziąć pożyczkę - wspomniał.

"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"

BIZNES

Świerczek podkreślił, że pożyczka została wzięta w europejskich instytucjach finansowych. Przypomniał, że jednym z argumentów prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy wdrażającej unijny program SAFE było to, że miały na tym zarobić europejskie instytucje finansowe. Reporter powiedział też, że "większość pożyczek, jakie [Mariusz Błaszczak - red.] wziął na zakup koreańskiego sprzętu, była w euro".

- Jak to jest, że my rozmawiamy o programie SAFE, mówimy o jego warunkowości, mówimy, że nam się nie podoba, ale w sumie więcej wiemy o tym programie, niż do tej pory wiemy o jakiejkolwiek pożyczce Mariusza Błaszczaka - mówił. - Rzekomo objęta jest ona tajemnicą, jak nie wojskową, to bankową - dodał.

- Prawda jest nieco inna. Część tych dokumentów jest dostępna, można je po poświęceniu bardzo dużej ilości czasu znaleźć w sieci i wtedy odkryć na przykład to, że narracja polityków prawicy po prostu nie jest zgodna z prawdą - podsumował.

OGLĄDAJ: Polecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
Monika Olejnik. Otwarcie
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEWojskoMariusz BłaszczakPrawo i SprawiedliwośćUSAKorea Południowa
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
BIZNES
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Grenlandia
Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
Sebastian Zakrzewski
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
Polska
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
Trójmiasto
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
Zdrowie
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
Kultura i styl
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
Katowice
Donald Trump
Co ma powstać na dachu sali balowej? Trump pokazał wizualizacje
Burza Jangmi
Już są ranni. Zbliża się silna burza
METEO
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Zakręcają kurek z paliwem dla samolotów. Decyzja po atakach na rafinerie
BIZNES
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
Białystok
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
Katowice
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych częściach kraju
METEO
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
Polska
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
Mecz z Nigerią na Narodowym. Jak dojechać i wrócić ze stadionu?
WARSZAWA
Tak zmieni się otoczenie palmy na Rondzie de Gaulle'a
Rondo de Gaulle'a jak wyspa z palmą
WARSZAWA
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcieli odwołać burmistrza. Są wyniki referendum
Pionki
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Wystawa "Andrzej Wajda. Artysta, obywatel, senator"
Kontrowersje wokół wystawy w Senacie, NCK odpowiada
Widok na szczyt Bieszczadzki z Połoniny Caryńskiej, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wetliny
Czek Turystyczny na podróże w Polsce. Kto może liczyć na dofinansowanie wakacji
BIZNES
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
imageTitle
Kolejny rozdział pięknego snu. Chwalińska walczy o ćwierćfinał
RELACJA
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
6 min
fakty+ sardynia
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
matka dziecko noworodek shutterstock_2038530002
Miało być szczęście, a jest życie bez sił. "Nie może tak być"
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica