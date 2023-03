Piotr Świerczek z nagrodą w Konkursie "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej

Dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 Piotr Świerczek otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy prasowy materiał dziennikarski za reportaż "Siła kłamstwa" w tegorocznej edycji Konkursu "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej.

Reportaż "Siła kłamstwa", wyemitowany premierowo 12 września 2022 w TVN24, to efekt wielomiesięcznej pracy Piotra Świerczka. Autor dotarł do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, dotyczących katastrofy w Smoleńsku w 2010 roku, które - choć zostały zlecone przez tzw. podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza - nigdy nie znalazły się w jej raportach, także w tym ostatnim, który miał być raportem końcowym. Materiały te albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Świerczek rozmawiał także z ludźmi, którzy pracowali dla podkomisji, ale nie zgadzają się z jej wnioskami, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Co więcej, rozmówcy dziennikarza wprost mówią, że ich badania zostały zmanipulowane lub wybiórczo wykorzystane pod tezy z góry założone przez podkomisję.

"Siła kłamstwa". Reportaż Piotra Świerczka z "Czarno na białym"

Nagrody w Konkursie "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej

Nagrody zostały przyznane w kategoriach: najlepszy materiał prasowy, najlepszy medialny materiał dziennikarski i najlepsza książka. Wręczono także nagrodę za "wyróżniającą się postawę obywatelską i działalność w życiu publicznym".

Wśród nominowanych byli dziennikarze TVN, TVN24 i tvn24.pl. Oprócz Piotra Świerczka byli to: Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski za reportaż "Do spółki z PiS", Konrad Borusiewicz za materiał "Ruski Mir", Joanna Bukowska i Tomasz Lusawa za reportaż "Serce przestanie bić" oraz Edyta Krześniak za reportaż "Motylek".

Pełna lista laureatów i nominowanych

Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów i nominowanych.

Najlepszy prasowy materiał dziennikarski:

1. Dorota Borodaj – "Ona mówiła, że jest w ciąży, ale jej nie uwierzono — pojechała za drut. Spowiedź pogranicznika" (ZWYCIĘŻCZYNI) 2. Dariusz Faron, Szymon Jadczak – "Piekło u zakonnic. Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce. Horror dzieci w DPS pod Krakowem" 3. Donata Subbotko – "Rosja już tu jest" 4. Sylwia Czubkowska, Jakub Wątor –"Zły wpływ. Influencerzy" 5. Joanna Łopat – "Ammar w polskiej szafie. Reportaż o ukrywaniu" 6. Tatiana Kolesnychenko, Patryk Michalski, Zdjęcia: Maciej Stanik – "Ładunek 200" 7. Paweł Piotr Reszka – "Zginiesz i nara"

Najlepszy medialny materiał dziennikarski:

1. Piotr Świerczek – "Siła kłamstwa" (ZWYCIĘZCA) 2. Konrad Borusiewicz – "Ruski Mir" 3. Michał Janczura – "Eksperyment" 4. Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski – "Do spółki z PiS" 5. Joanna Bukowska, Tomasz Lusawa – "Serce przestanie bić" 6. Edyta Krześniak – "Motylek" 7. Janusz Schwertner – "Kto jest bratem?"

Najlepsza książka:

1. Anna Bikont — Cena. "W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie" (ZWYCIĘŻCZYNI) 2. Sylwia Czubkowska – "Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę" 3. Jarosław Kurski – "Dziady i dybuki" 4. Christina Lamb – "Nasze ciała, ich pola bitwy. Co wojna robi kobietom" 5. Konstanty Gebert – "Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło" 6. Anna Goc – "Głusza" 7. Katarzyna Włodkowska – "Na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritzla"

Wyróżniająca się postawa obywatelska i działalność w życiu publicznym:

1. Dr Hanna Machińska (ZWYCIĘŻCZYNI) 2. Mateusz Wodziński – EXEN 3. Kampania Przeciwko Homofobii 4. Grupa Granica

Materiały innych nominowanych dziennikarzy TVN, TVN24 i tvn24.pl

Dziennikarze Grzegorz Łakomski z tvn24.pl i Dariusz Kubik z "Czarno na białym" przeanalizowali finansowanie kampanii wyborczych kandydatów PiS w ostatnich wyborach do europarlamentu. Ustalili, że znaczną część tych kampanii sfinansowały osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych. Rezultaty dziennikarskiego śledztwa można zobaczyć w reportażach "Do spółki z PiS. Parakampania", "Do spółki z PiS. Kopalnia interesów" oraz "Do spółki z PiS. Finansowe plecy".

Do spółki z PiS. Parakampania

Do spółki z PiS. Kopalnia interesów

Przez 12 dni Konrad Borusiewicz z TVN24 wraz z ekipą dokumentował to, co działo się w miejscach walk na wschodzie Ukrainy, gdzie dochodziło do rosyjskich zbrodni wojennych. Dziennikarze przyglądali się zniszczonym miastom i rozmawiali z naocznymi świadkami bestialstwa rosyjskich żołnierzy. Efektem ich pracy jest reportaż "Ruski Mir", który można obejrzeć w TVN24 GO.

Wśród nominowanych medialnych materiałów dziennikarskich znalazł się dwa reportaże Uwagi! TVN - "Motylek" Edyty Krześniak oraz "Serce przestanie bić" autorstwa Joanny Bukowskiej i Tomasza Lusawy.

Zobacz reportaże z cyklu "Motylek":

"Serce przestanie bić" to wstrząsająca historia 30-letniej Izabeli w Pszczyny, która w 22. tygodniu ciąży trafiła do szpitala, po odejściu wód płodowych. Mimo tego, że kobieta bardzo źle się czuła, lekarze mieli nie podejmować żadnych działań, aby ją ratować. Mieli czekać, aż serce 22-tygodniowego płodu przestanie bić. Na ratunek było już za późno, kobieta zmarła.

Zobacz reportaże z cyklu "Serce przestanie bić":

"Ruski Mir". Reportaż Konrada Borusiewicza

