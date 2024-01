Piotr Schab zawieszony, a przemawiał na konferencji. Sędzia: udzielam informacji jako prezes, który nie został odwołany

czytaj dalej

Fragment drutu kolczastego z koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej to jeden z przedmiotów, który został wystawiony na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawdziwy unikat przekazały za pośrednictwem rodziców trzyletnie bliźniaki Lena i Filip Sosnowscy, których życie zostało uratowane dzięki sprzętowi z serduszkami WOŚP. - Nieprawdą jest, że są dwa państwa koreańskie. To kiedyś runie - mówił prezes WOŚP Jerzy Owsiak. - To także jest przypomnienie, że nie mamy dwóch krajów pod tytułem Polska - dodał. Przedmiot wciąż można licytować.