Spotkanie z prezydentem, a kilka dni później występ u Brauna. Sędzia o potrzebie "radykalnych zmian"

Sędzia Piotr Schab, powołany na rzecznika dyscyplinarnego sędziów w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, brał udział w sobotę 31 stycznia w kongresie programowym organizowanym przez partię Grzegorza Brauna. Mówił na nim między innymi, że w sądownictwie potrzebne są "bardzo radykalne zmiany" oraz że podpisałby się pod stwierdzeniami o "kaście" sędziowskiej czy "politykach w togach".

Piotr Schab z wizytą u Nawrockiego, później u Brauna

Tego dnia w rozmowie z Patrykiem Michalskim, dziennikarzem TVN24+ i autorem podcastu "News Michalskiego", sędzia przekonywał, że "uczestniczył w panelu, a nie w imprezie partyjnej". Mówił też, że w trakcie rzeczonego panelu "ludzie o różnych poglądach rozmawiali wyłącznie o praworządności" i "nie było tam wątków partyjnych".

Michalski w poniedziałkowym "Newsie Michalskiego" przypomniał kilka wypowiedzi, które padły ze sceny, na której był sędzia Schab. Wypowiadał się między innymi Krzysztof Łopatowski, adwokat i obrońca Brauna. - PiS i PO to jest to samo zło i powinniśmy te partie odsunąć od władzy. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, a dopiero potem powinniśmy zacząć się brać za naprawę wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że właśnie Grzegorz Braun poprowadzi nas do naprawy wymiaru sprawiedliwości - mówił.

Wśród panelistów był też Stanisław Michalkiewicz, publicysta znany z radykalnych i antysemickich poglądów.

Za to w środę 28 stycznia Piotr Schab uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak informowała prezydencka kancelaria, rozmawiano o "sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym o działaniach rządu wymierzonych w tę instytucję i w rzeczników dyscyplinarnych".

Prezydent @NawrockiKn spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarą Pawełczyk–Woicką, a następnie z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych Piotrem Schabem i jego Zastępcami: Przemysławem Radzikiem i Michałem Lasotą.



We wpisie kancelarii prezydenta Schab został określony rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów pomimo tego, że w ubiegłym roku został odwołany z tego stanowiska przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Krajowa Rada Sądownictwa utrzymuje, że procedura odwołania nie została przeprowadzona w sposób legalny.

Żurek o Schabie: skleja się z najbardziej radykalną frakcją

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w poniedziałek w "Newsie Michalskiego" komentował, że sobotnia konwencja, w której brał udział sędzia Schab, "była zorganizowana przez określoną partię", a słowa, które padły ze sceny, to były "stricte polityczne wypowiedzi".

Żurek zwrócił uwagę na to, jak Piotr Schab "zbliżył się do tej części sceny politycznej, która mówi o radykalizmie".

- Pan Schab mówi o tym, jak radykalnie i szybko należy doprowadzić do usunięcia sędziów niezależnych, żeby tacy ludzie [jak on - red.], którzy w czasie, kiedy był rzecznikiem dyscyplinarnym, skleili się z politykami, którzy chcieli nam zrobić w Polsce drugą Białoruś. Te osoby dzisiaj sklejają się z najbardziej radykalną frakcją naszej sceny politycznej - ocenił.

