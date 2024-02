Ministerstwo Sprawiedliwości: Piotr Schab odwołany ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Ministerstwo Sprawiedliwości: zabrakło argumentów podważających zasadność wniosku ministra

Resort wyjaśnił, że "procedura odwołania prezesa sądu jest trójstopniowa i rozpoczyna się" od "pisemnego, uzasadnionego wniosku Ministra Sprawiedliwości skierowanego do kolegium". Kolegium z kolei "w terminie 30 dni jest uprawnione do przedstawienia swojej opinii".

"W przypadku, kiedy kolegium popiera zamiar odwołania, zakłada, że podzieliło ono argumentację Ministra. W przypadku opinii negatywnej kolegium nie może ograniczyć się do przegłosowania wniosku o odwołanie, ale powinno wypracować i przedstawić, np. w postaci uchwały, argumenty przemawiające przeciwko odwołaniu prezesa, krytycznie odnoszące się do argumentacji przedstawionej przez Ministra Sprawiedliwości. Wówczas minister może podzielić argumenty kolegium lub kontynuować procedurę odwołania" - czytamy.

Opinia kolegium - zaznaczył resort - "stanowi bowiem akt współdziałania organu kolegialnego". "Jak każda inna opinia jest aktem wiedzy, który musi zawierać dostatecznie precyzyjne wyjaśnienie stanowiska danego podmiotu, a ponieważ co do zasady jest on wydawany w następstwie czynności innego podmiotu inicjującej postępowanie – także odniesienie się do jego argumentacji, spostrzeżeń i wniosków" - wskazano w komunikacie.